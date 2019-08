DEGRADO UDINE Topi e rifiuti: i residenti di via Aiello si lamentano perché

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DEGRADOUDINE Topi e rifiuti: i residenti di via Aiello si lamentano perché non sempre la raccolta delle immondizie avviene regolarmente, creando così anche l'habitat adatto per i piccoli roditori. A denunciare la situazione è il presidente del Consiglio di Quartiere 4 Udine sud Baldasseria, Carlo Alberto Lenoci che ha raccolto i disagi degli abitanti. «La zona è tranquilla, per quel che mi riguarda ha spiegato il presidente -, però ho ricevuto lamentele su alcuni disservizi che riguardano la raccolta dei rifiuti nell'area di via...