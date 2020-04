«Abbiamo bisogno di capire e definire ora, oggi, non domani, quali interventi occorrano per evitare quella che si preannuncia una vera e propria emorragia sociale». Risoluto e chiaro l'appello che Francesco Buonopane, segretario regionale della Filcams Cgil lancia alla politica locale e regionale per gestire l'emergenza del settore del commercio e del turismo che pensa in Friuli per 45 mila posti di lavoro. «Al momento pare interessi solo l'industria attacca baristi, ristoratori e negozianti non fanno notizia perchè singolarmente sono magari attività di pochi addetti ma insieme valgono un esercito, valgono ricchezza, territorio, eppure non se ne sta parlando. Quando riapriranno ok concentrarsi sugli ingressi, le protezioni ma serve definire dei percorsi comuni; anche sulle forme di pagamento forse occorrerà spingere per esempio sull'utilizzo del telefono come sistema di pagamento. Dobbiamo collaborare pubblico e privato assieme per trovare delle formule di sostegno altrimenti sarà crisi nera». Anche alcune osterie di Udine sono pronte ad accendere le loro insegne per protesta, per far sentire la loro voce rispetto alla grave situazione che si stanno preparando ad affrontare. Martedì 28 aprile, alle 21, alcuni locali del centro insieme ad altri della prima periferia si uniranno per chiedere aiuto ai comuni. A farsi portavoce dell'iniziativa Debora Del Do', dell'osteria Da Dalia ai Rizzi. Oltre ad accendere l'insegna, si apparecchierà un tavolino simbolico all'esterno, per poi chiudersi dentro. Ci sono poi diverse attività che si stanno già adeguando alla ripartenza, come la Palazzetti di Porcia che ha già apportato tutte le procedure per garantire la massima prevenzione sanitaria contro il Covid-19. Già prima della chiusura forzata era stata prevista la misura della temperatura e l'utilizzo di detergenti disinfettanti per il personale, ora si procederà ad interventi di detersione e disinfezione. Così circa 250 persone nelle varie sedi del gruppo, potranno rientrate, appena ci sarà il via, in totale sicurezza.

