Defibrillatori salvavita in arrivo anche al supermercato di quartiere

COMMERCIOUDINE Defibrillatori anche al supermercato. Nella nostra regione saranno installati 21 apparecchi salva-vita in altrettanti punti vendita Conad. In particolare, a Udine e provincia saranno sistemati sei defibrillatori, mentre altri otto saranno installati nei supermercati della Destra Tagliamento, cinque a Trieste e provincia e altri due nel territorio dell'Isontino. L'iniziativa ha portata nazionale. La cooperativa Commercianti indipendenti associati (Cia) e i soci imprenditori in tutta Italia doteranno 138 punti vendita Conad,...