TURISMO BALNEARELIGNANO È arrivata l'estate e in questo periodo a Lignano, almeno apparentemente, sembra che la pandemia non esista più: bar e ristoranti del centro sono tutti pieni. Attualmente sono buone le presenze negli alberghi e nel settore extra-alberghiero, ma essendo in piena stagione si dovrebbe far registrare il tutto esaurito. Con il caldo soffocante di queste settimane i turisti cercano refrigerio in mare e nelle varie piscine....