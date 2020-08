MOBILITÀ

TOLMEZZO Anche a Tolmezzo le due ruote iniziano ad avere le loro soddisfazioni. «Con vivo compiacimento da operatore del settore, da montanaro e da vicepresidente del Consiglio regionale ho appreso la notizia che il consiglio comunale di Tolmezzo all'unanimità ha approvato a fini urbanistici il progetto per la realizzazione della viabilità ciclo pedonale Tolmezzo, Amaro, Stazione per la Carnia», dice il vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini a commento della votazione in consiglio comunale a Tolmezzo per l'avanzamento dei lavori della ciclabile.

«Percepisco a Tolmezzo una viva soddisfazione anche di tantissimi cittadini per l'avvio delle fasi di approvazione del progetto - riferisce Mariantonio Zamolo consigliere gruppo Fratelli D'Italia a Tolmezzo - perché ogni qualvolta il territorio e gli amministratori che lo rappresentano riescono a condividere unitariamente la validità futura di un'opera rendendo fruibile una struttura che ha fatto la storia di Tolmezzo e di tutta la Carnia ancorché ora con diversa destinazione d'uso». La progettazione di una rete ciclopedonale «permetterà la connessione con una delle più belle vie ciclabili dell'Europa: la ciclovia Alpe Adria. Questo getta le basi per un raccordo sinergico tra i territorio e tra gli operatori turistici del tarvisiano, della valle del Fella e della Carnia», conclude Zamolo.

«Si stanno realizzando quelle infrastrutture che permetteranno nel medio periodo di superare quelle visioni localistiche che hanno visto di recente qualche esponente del partito democratico lamentarsi in modo miope delle capacità attrattive di altri comparti della montagna friulana», conferma il vicepresidente Mazzolini.

Secondo Mazzolini, «integrare condividere e implementare a vicenda una risorsa è l'unico modo per pensare di stare sul mercato internazionale di incrementare la capacità attrattiva, di fare sì che anche il cicloturismo possa divenire una sostanziale risorsa nel rilancio turistico». Si possono pensare, dice, percorsi che dal tarvisiano attraverso le opere architettoniche dell'ex ferrovia portino i turisti alle vallate carniche permettendo la realizzazione di un anello che consena la risalita verso il centro Europa.

«Per far questo risulterà necessario - interviene Leonardo Bonanni della Lega di Tolmezzo - impegnarsi per facilitare il raccordo con il centro di Tolmezzo e superando delle criticità progettuali che molti utenti lamentano nell'attuale rete di piste ciclabili in Carnia, fortificare e velocizzare il raggiungimento delle vallate e delle alte vallate carniche. Un impegno in questo senso è stato espresso dal sindaco Brollo».

