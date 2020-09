IN CITTÀ

UDINE Il maltempo di domenica ha lasciato il segno anche sul capoluogo friulano, dove vento forte e pioggia hanno fatto numerosi danni, soprattutto a causa delle decine di alberi caduti. A seguito del nubifragio, la Protezione Civile del Gruppo Comunale di Udine ha messo in campo sei squadre che hanno lavorato fino all'una di notte di lunedì per tamponare la situazione e poi ieri per ripulire strade, rogge e aree verdi. In azione, ovviamente, anche i Vigili del Fuoco e la stessa Polizia Locale. Il tempo inclemente ha provocato l'allagamento di numerose strade (come in via Padova) mentre segnaletica e piante sono state divelte, causando diversi danni. Su strade come via Gorghi e viale Venezia, i fusti si sono addirittura appoggiati sugli edifici, cosa che in entrambi i casi ha portato alla chiusura temporanea del traffico. Lo stesso provvedimento è stato preso per via Sagrado, dove un albero ha colpito un veicolo in sosta e un altro ha spezzato i cavi dell'illuminazione pubblica. Vento e pioggia hanno fatto crollare alberi e grossi rami anche in via Bernardinis, via Bariglaria, via Martignacco, via Monte Nero (su un furgone), piazza Primo Maggio e Viale della Vittoria, via Pasolini, via Passons, via Gorizia/Monte Matajur, via Don Orione/via Latina (dove la strada si è anche allagata ed è stata chiusa) e via Renati, mentre un lampione è caduto in via Chisimaio. In via Val D'Aupa la caduta di un pino di 30 metri ha danneggiato il chiosco e l'impianto elettrico del circolo Cas'Aupa (si stima circa 10mila euro e si sta pensando a un crowdfunding). Ieri, inoltre, un'auto è stata ritrovata nel Ledra, in via dei Prati (all'interno non c'era nessuno). I lavori di ripristino e messa in sicurezza sono continuati anche ieri. «Voglio ringraziare ha detto l'assessore Alessandro Ciani - gli agenti di Polizia Locale che hanno risposto alle richieste dei residenti in un momento delicato come quello di domenica sera e i volontari della Protezione Civile che non fanno mancare il loro apporto quando la città ha bisogno».

«SERVE MANUTENZIONE»

La caduta di numerose piante riporta in auge il tema della manutenzione del verde, su cui è intervenuto il consigliere comunale di Forza Italia, Giovanni Govetto, presidente della commissione territorio e ambiente: «Questi eventi ha detto -, sono la prova di come sia sempre più importante il monitoraggio degli arbusti e di come sia necessario intervenire in tutti i casi in cui le piante presentino dei rischi di caduta. Oggi risultano ancora più incomprensibili le proteste di coloro che si oppongono senza se e senza ma a qualsiasi abbattimento e a qualsiasi intervento di manutenzione. Invito tutte le forze politiche ad unirsi nello sforzo di spiegare ai cittadini e ai comitati la necessità, in alcuni casi, di svolgere interventi di manutenzione e abbattimento degli arbusti più fragili e malati e invito i rappresentanti dei comitati ad usare l'intelligenza e la ragione e ad evitare posizioni ideologiche».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA