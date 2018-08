CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DECALOGO ANTI-SPRECOUDINE L'acqua è un bene da non sprecare, anche in considerazione del tipo di alimentazione che scegliamo. La domanda di acqua è in continuo aumento e il nostro Paese si colloca fra quelli che usano più acqua di quella disponibile. Per questo il Cafc invita i cittadini a riflettere anche sull'impronta idrica: nella nostra vita impieghiamo molta acqua per cucinare, lavarci, bere e ancora di più ne viene utilizzata per produrre cibo e oggetti. Imparare a valutare anche l'alimentazione e i beni accessori analizzando...