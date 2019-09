Debutta la maxi pista per i kart

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAMARTIGNACCO Il grande giorno è arrivato, per tutti gli appassionati e i curiosi. Qualche anticipazione era già trapelata ma solo da oggi, a partire dalle 17, Hollywood Kart apre al centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco. Una superficie complessiva maxitaglia di 3.500 metri quadri, dedicati interamente al divertimento, con lâ unica pista di go kart indoor su tre piani a livello europeo. In occasione del taglio del nastro di questo pomeriggio, i visitatori potranno vivere uno spettacolo magico accompagnati...