UDINE Ospedali modulari, a prova di emergenza pandemica, da 140 a 250 posti letto, da affiancare alle strutture esistenti, con un sistema componibile pronto in 150 giorni chiavi in mano. È il futuro della sanità in Italia e in Europa, secondo la ricetta del gruppo Rizzani de Eccher, che ha elaborato il nuovo progetto Cube hospital, con una struttura modulare e flessibile, adattabile agli spazi disponibili e, soprattutto, di rapida realizzazione. Come spiega Claudio de Eccher, «in Italia, dove abbiamo dei lavori in corso oltre che all'ospedale di Cattinara a Trieste anche ad Ancona, stiamo cercando di proporci con i Cube hospital. Dei sistemi modulari rapidissimi nella costruzione e concepiti proprio come strutture di emergenza per situazioni come quella che abbiamo vissuto con il coronavirus, che però hanno una grande flessibilità e possono essere utilizzati, oltre che per la terapia intensiva e semintensiva anche per l'ospedalizzazione normale. Il concetto è quello di fare delle estensioni completamente separate dagli ospedali, ma collegate. Adesso, dopo la pandemia, la filosofia di tutti i Paesi e speriamo anche dell'Italia è quella di crearsi strutture per gestire eventuali ulteriori situazioni come quella innescata dal covid. In Germania hanno avuto poche vittime perché erano ben organizzati. Stiamo cercando di proporre i Cube in Italia e in Europa. Non abbiamo ancora delle commesse, ma stiamo trattando: stiamo proponendo il progetto a tutte le Regioni, ai principali Comuni, ai ministeri. Abbiamo contatti con tutte le maggiori amministrazioni pubbliche italiane e con molti ospedali privati. In Friuli li stiamo proponendo al presidente Fedriga e secondo me qui anche qui ci sarebbero tutti i presupposti per poterne costruire qualcuno. Questi moduli si possono mettere ovunque: sono strutture autonome, concepite come un'appendice dell'ospedale».

Alla Rizzani de Eccher spiegano che «sono state fatte varie simulazioni di studio anche in Friuli, fra cui una proposta direttamente calata sulla realtà dell'ospedale udinese (in foto il rendering ndr). Ma è un'ipotesi ancora su carta, tutta da definire e da discutere».

I PROGETTI NEL MONDO

Intanto il gruppo marcia a grandi passi con nuove consistenti commesse in campo ospedaliero. Rizzani de Eccher infatti si è appena aggiudicato il contratto di desig&build del nuovo ospedale di Bispebjerg in Danimarca, a nord di Copenaghen, che garantirà assistenza a mezzo milione di cittadini e sarà operativo in due fasi: la prima nel 2023 e la seconda nel 2025. Per il progetto il gruppo friulano si avvarrà dell'esperienza di Sweco, Creo Arkitekter A/S ed AtiProject per la redazione del progetto esecutivo. «In Danimarca abbiamo recentemente portato a termine con tre mesi di anticipo la realizzazione del ponte Principessa Mary», ricorda Claudio De Eccher. «Ora abbiamo appena ottenuto questa bella commessa per l'ospedale, che avrà un importo di circa 225 milioni di euro». Ma sul fronte ospedaliero, il gruppo è attivo anche in Africa. «Abbiamo molti ospedali realizzati nel nostro curriculum. Siamo agli sgoccioli di una trattativa che dura da molto tempo per una struttura ad Accra in Ghana. Anche se l'accordo non è ancora formalizzato, siamo molto ottimisti di arrivarci. Si tratta di un contratto da 145 milioni di euro per un lotto di espansione di un grosso centro ospedaliero».

