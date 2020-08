IL CASO

UDINE Ad ogni controllo forniva delle generalità diverse agli agenti, sperando così di farla franca. Ma è stato incastrato. L'altra notte gli agenti della Polizia di Stato in forza alla Squadra Volanti della Questura udinese hanno tratto in arresto un cittadino pakistano 24enne per false attestazioni a pubblico ufficiale. Poco prima delle due gli agenti infatti hanno proceduto a controllare un'autovettura ed i suoi occupanti, tre cittadini pakistani, in transito in via Moretti. Uno di loro, un 24enne senza fissa dimora in Italia, ha fornito generalità già dichiarate durante un controllo in primavera, quando era stato sanzionato per inosservanza delle norme emanate per contenere la diffusione del covid-19.

Ad un attento controllo dei poliziotti, attraverso la consultazione delle banche dati ed i terminali, è emerso però che la stessa persona era stata espulsa in quanto irregolare dal Prefetto di Milano, con conseguente ordine del Questore di Milano ad abbandonare il territorio nazionale, il primo gennaio 2020, ma in quell'occasione l'uomo aveva fornito un'identità diversa. Gli agenti si sono accorti inoltre che lo straniero portava al seguito un passaporto rilasciato dalle autorità pakistane con i suoi veri dati, ancora una volta diversi. I poliziotti l'hanno tratto in arresto per il reato di false attestazioni e deferito per inottemperanza all'ordine del Questore.

Nel pomeriggio di giovedì invece, gli operatori di un'altra Volante sono intervenuti in un supermercato cittadino a seguito della segnalazione di un'aggressione di un uomo a danno di due donne. Queste erano state senza apparente motivo insultate dall'uomo, che non conoscevano: al termine della lite lo stesso spingeva a terra una e colpiva con uno schiaffo l'altra, cagionandole un'escoriazioneche le ha procurato 5 giorni di prognosi. I poliziotti, ricostruito quanto accaduto hanno bloccato l'uomo ancora nei paraggi, un cittadino italiano residente in altra regione. È stato denunciato.

