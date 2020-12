DATI

UDINE In fasi di emergenza sanitaria Covid, arrivano i primi casi di influenza, ma sono davvero pochi e la frenata è evidente. Causa pandemia, alcune Regioni sono state fino ad oggi in una fase organizzativa e non tutti i medici partecipanti alla sorveglianza InfluNet hanno reso disponibili i dati da loro raccolti. Tant'è che quello di ieri è il primo rapporto Influnet che vede disponibili i numeri per il Friuli Venezia Giulia. A causa del ritardo di notifica le stime possono cambiare da una settimana all'altra, ma nel caso della nostra regione sono i primi dati che arrivano. In generale, in Italia, nella 50° settimana del 2020, l'incidenza delle sindromi simil-influenzali è stabile e sotto la soglia basale con un valore pari a 1,9 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione in questa settimana il livello di incidenza era pari a 3,5 casi per mille assistiti. Nella 50° settimana del 2020, in Italia sono stati segnalati 152 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet (il sistema nazionale di sorveglianza) e, tra i 148 analizzati (su un totale di 869 campioni analizzati dall'inizio della sorveglianza), per ora nessuno è risultato positivo al virus influenzale. Il Fvg è partito un po' in ritardo con la sorveglianza epidemiologica e, di conseguenza, anche con quella virologica.

L'ESPERTO

«Stiamo ricevendo i primi campioni - spiega il professor Pierlanfranco D'Agaro, responsabile del laboratorio di virologia dell'Istituto di igiene di Trieste e quest'anno la sorveglianza è affidata ai dipartimenti di prevenzione che fanno i tamponi per il Covid. Da questi si opera una selezione dei casi per fare una ricerca combinata», ovvero se sia Covid o influenza di stagione, dato che i sintomi sono piuttosto simili. Se in alcune regioni del Nord, come Piemonte e Valle D'Aosta l'incidenza inizia a salire, in Friuli Venezia Giulia i casi sono pochi: 0,73 casi per mille assistiti. Su un totale di 5.488 assistiti (ma con solo 5 medici sentinella), i casi accertati sono solamente 4, di cui uno nella fascia d'età tra zero e quattro anni e tre in quella tra 15 e 64 anni. Nessun caso, finora, tra i bambini e, soprattutto, tra gli over65. Per capire l'andamento del virus influenzale è sufficiente fare il confronto con i dati dello scorso anno nello stesso periodo. Allora, con oltre 20mila assistiti dai medici sentinella, si registravano 75 casi accertati e due casi classificati gravi, ricoverati uno all'ospedale di Udine e l'altro nel nosocomio di Pordenone. Al 18 dicembre 2019 l'incidenza aveva raggiunto in regione i 3,74 casi per mille assistiti e ci si avvicinava al picco massimo. L'inversione di tendenza di quest'anno può essere in parte dovuta alla vaccinazione a cui hanno risposto molti cittadini, anche se molte richieste sono rimaneste inevase data la scarsità di dosi di vaccino, ancora difficilmente reperibile. A funzionare sono soprattutto le misure di prevenzione, ovvero le regole anti Covid, quelle richiamate tutti gli anni contro l'influenza ma scarsamente applicate. Lavarsi le mani, coprirsi naso e bocca e mantenere le distanze si sta rivelando l'arma più efficace contro lì'influenza stagionale e la bassa incidenza è una buona notizia soprattutto per le strutture sanitarie che tutti gli anni vedono crescere il numero di ricoveri a causa del virus di stagione. Ricoveri che quest'anno potrebbero mettere davvero in crisi il sistema sanitario. Chiunque non si sia ancora sottoposto alla vaccinazione è ancora in tempo. La campagna, infatti, prosegue fino alla fine dell'anno,ma è mettersi al riparo prima.

Lisa Zancaner

