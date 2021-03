IL QUADRO

UDINE Ben 60% di casi in più in una settimana, la situazione del contagio è allarmante in Friuli Venezia Giulia secondo il governatore Massimiliano Fedriga che preannuncia nuove strette regionali, indipendentemente dal passaggio in arancione previsto da lunedì prossimo 8 marzo.

LA SORTITA

Non si esclude una zona arancione scuro (con scuole chiuse) che potrebbe coprire tutta la provincia di Udine e forse quella di Gorizia. «La diffusione del virus che stiamo monitorando in questi giorni non si era mai vista in maniera così rapida» ha spiegato ieri il presidente della regione che oggi riceverà i dati scientifici e sulla scorta di quelli» prenderà «una decisione», sia su possibili zone rosse ristrette per i comuni più colpiti dai focolai, sia su un eventuale ordinanza restrittiva. «Lavoriamo su tutte le ipotesi, non escludo nulla», ha indicato Fedriga. «Lo dico con chiarezza: preferisco due o tre settimane di sacrifici oggi e con aprile, quando le previsioni danno una discesa dei contagi, riprendersi, piuttosto che prolungare una situazione per più settimane o più mesi che oggettivamente sarebbe insostenibile». L'attenzione è alta su alcune parti della provincia di Udine e di Gorizia. A livello numerico l'area che fa riferimento dall'azienda sanitaria del Friuli Centrale è tra le dieci d'Italia con più casi nell'ultima settimana, 350 ogni centomila abitanti. Secondo il presidente, «malgrado i colori bisogna adottare misure per evitare che questa salita esponenziale continui, e mettere in sicurezza il primo possibile i cittadini della regione, cercando di intervenire dove ci sono situazioni di criticità. È chiaro però - ha specificato - che per una situazione così diffusa di criticità dobbiamo fare valutazioni attente per capire quali misure sono più efficaci». Il Fvg «viene fuori da settimane di netto miglioramento. Ipotizzo» che l'impennata improvvisa di questi ultimi giorni sia causata dalla «presenza della variante inglese, che risulta più contagiosa». «Stiamo facendo analisi sui casi e sui principali focolai in cui si sviluppano. Domani (oggi, ndr) faremo una riunione definitiva e chiarificatrice prendendo decisioni che «presenteremo al ministero», ha annunciato. A proposito delle misure da adottare, ha detto che «saranno rese note non poche ore prima della loro entrata in vigore ma con qualche giorno di anticipo, in modo che le persone abbiano il tempo per organizzarsi. Oggi tra l'altro dovrebbe arrivare anche la firma governativa sul nuovo Dpcm.

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia su 1.587 tamponi molecolari sono stati rilevati 145 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,14%. Sono inoltre 460 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 27 casi (5,87%), per un totale di 172 casi complessivamente. I decessi registrati sono stati tre con il bilancio complessivo che sale a 2.844, con la seguente suddivisione territoriale: 639 a Trieste, 1.422 a Udine, 595 a Pordenone e 188 a Gorizia. I totalmente guariti sono 61.964, i clinicamente guariti 2.014, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.727. Dall'inizio della pandemia in regione - che come ieri esattamente un anno fa aveva presentato il primo caso - sono risultate positive complessivamente 76.984 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.797 a Trieste, 35.331 a Udine, 16.857 a Pordenone, 9.104 a Gorizia e 895 da fuori regione.

Sul fronte scuole, quarantena preventiva ad Aquileia per una classe della scuola dell'infanzia La Pimpa e una della primaria Manzoni. Il dirigente scolastico Alessia Cicconi ha ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione una comunicazione con raccomandazione di procedere in via cautelativa con la sospensione dell'attività didattica in presenza sino ad oggi. Sempre il Dipartimento ha chiesto di raccomandare alle famiglie di non far incontrare i bambini al di fuori della scuola. Come rimarcato dal sindaco, Emanuele Zorino, la sospensione è precauzionale ed è volta a limitare un eventuale moltiplicarsi dei contagi fra la popolazione in età scolare e nelle loro famiglie. A Prepotto il sindaco ha chiesto tamponi di massa per la popolazione. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati quattro casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre non sono stati registrati casi tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse strutture. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) non sono stati registrati contagi in alcuna delle aziende sanitarie.

VACCINAZIONI

Grande soddisfazione da parte dei vertici regionali di Confindustria per il parere positivo espresso dalla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19, alla richiesta del Presidente di Confindustria Fvg, Giuseppe Bono, di poter svolgere la campagna vaccinale anti-Covid nelle fabbriche. Sempre sul fronte vaccinazioni oggi saranno vaccinati con AstraZeneca i 60 detenuti della casa circondariale di Gorizia. Nella struttura di via Barzellini si è registrato un focolaio con 4 carcerati, due agenti di polizia penitenziaria e un amministrativo positivi.

