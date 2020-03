DATI DEL CONTAGIO

CIVIDALE Non ci sarà nessuna sanificazione di strade a Cividale, almeno per il momento. A spiegarlo ai cittadini è il sindaco, Stefano Balloch, che allega una circolare della Direzione sanitaria dell'Azienda Asugi, nella quale si informano i Comuni isontini che «ad oggi non c'è nessuna evidenza scientifica della necessità e utilità di procedere con tale provvedimento, che infatti non è raccomandato da alcuna organizzazione sanitaria competente a livello nazionale e internazionale». Il sindaco ritiene quindi non opportuno procedere con questi interventi, così come stanno facendo già altri centri della regione, da Grado a Udine, da Trieste a Tavagnacco. «Si rischierebbero, del resto, anche azioni discriminatorie rispetto a quali strade o zone del paese sanificare aggiunge il primo cittadino oltre poi ad un aggravio di costi ingiustificato per le casse comunali». Sul tema era intervento, nei giorni scorsi, anche il governatore della Liguria Toti, il quale aveva affermato: «Se un sindaco vuole lavare le strade, approfittando dello scarso traffico e dei pochi pedoni, fa un'operazione meritoria, ma che non attiene alla prevenzione del contagio. Come possono confermarvi prestigiosi esponenti del settore medico, il coronavirus non va a spasso per le strade, quindi la sanificazione è utile, ma non ai fini del contrasto del virus». Nel frattempo, i sindaci del Friuli Venezia Giulia, sono alle prese anche con la questione delle comunicazioni dei casi di contagi, dopo la richiesta di ieri, da parte di alcuni sindaci, tra cui Beppino Govetto, di Pavia di Udine, rimasti spiazzati dall'essere venuti a conoscenza - ufficiosamente - della presenza di tre soggetti positivi in paese. Proprio martedì c'era stato un chiarimento del capo della Protezione civile, Bertolaso, sull'opportunità che i Municipi vengano messi a conoscenza dei casi accertati nei rispettivi territori. Ieri però il contrordine, come ha reso noto il sindaco di Gemona, Roberto Revelant con un post su Facebook: «Al fine di cercare di mantenere la massima informazione consentitami, segnalo che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sospeso, da oggi (ieri, ndr), la comunicazione dei casi di positività al Covid-19 ai sindaci». Balloch ha spiegato ai propri concittadini che «ci siano o meno casi in città, che siano un numero, piuttosto che un altro, nulla cambia rispetto alla necessità che ciascuno resti a casa ed esca solo per motivi di necessità. Ciascun cittadino sia tranquillo rispetto al fatto che le autorità preposte stanno facendo il loro lavoro per il bene di tutti. I dati relativi alla salute individuale sono dati ultrasensibili e tutelati dalla privacy e, come tali, vanno trattati. Invito pertanto chiunque a trattare con rispetto informazioni inerenti la salute delle persone che, in questo particolare frangente, possono trovarsi coinvolti, al fine di non incorrere in violazioni delle privacy o esporsi a future richieste risarcitorie per aver violato disposizioni in vigore».

A chiedere invece che la Regione, anche in virtù delle competenze statutarie in materia di salute ed enti locali, renda accessibili i dati su contagi e quarantene Covid-19 a sindaci e medici di famiglia, è Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg, facendo seguito agli appelli lanciati da vari sindaci della regione. «I sindaci, quali Ufficiali sanitari del territorio e responsabili di Protezione civile, è necessario che abbiano accesso a queste informazioni ha affermato - dopo l'atteso via libera dello scorso 16 marzo, il capo della Protezione civile nazionale è stato purtroppo costretto a un'incomprensibile marcia indietro rispetto alla circolarità delle informazioni sul Covid-19 tra gli addetti ai lavori. Una lettera di Angelo Borrelli, del 17 marzo, chiede infatti alle Regioni di sospendere l'invio dei dati alle Amministrazioni comunali, abrogando quanto disposto il giorno prima». Spitaleri ricorda anche che «i sindaci sono titolati a ricevere e custodire le informazioni, per consentire un coordinamento socio-sanitario adeguato. E, in Friuli Venezia Giulia, l'autonomia ci permetterebbe di aiutarli a fare meglio il loro lavoro nell'interesse della popolazione».

