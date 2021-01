IL QUADRO

UDINE Non si intravede ancora l'inversione di tendenza rispetto al contagio da covid-19 in Friuli Venezia Giulia con una serie di indicatori positivi, decessi e occupazione terapie intensive - che continuano a rimanere preoccupanti.

LA BOZZA

Anche se dalla bozza di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità che venerdì verrà ufficializzata per determinare il colore delle regioni italiane a partire dall'11 gennaio, emerge una stima dell'indice di riproduzione del virus, l'Rt, che rimane sotto l'1 e scende leggermente fermandosi a 0.91 rispetto al 0,96 precedente.

Ciò potrebbe significare la garanzia della zona gialla con l'inizio della prossima settimana (così come era successo prima di Natale e così come sarà oggi e domani) anche se il sollievo non si sa fino a quando resisterebbe visto l'inasprimento dei criteri per i passaggi di colore - arancione sopra l'1, rosso sopra l'1,25 e visti soprattutto i numeri degli ultimi giorni.

I DATI

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 906 nuovi positivi su 8.996 tamponi effettuati (606 dai 6.380 tamponi molecolari, 300 dai 2.616 test rapidi antigenici che dovranno essere confermati con tampone molecolare nei prossimi giorni). I decessi registrati sono stati 33, di cui 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 dicembre e il 4 gennaio), 16 hanno interessato la provincia di Udine.

Il bilancio totale è salito a quota 1.805, (ben 770 solamente negli ultimi 30 giorni), con la seguente suddivisione territoriale: 468 a Trieste, 835 a Udine, 383 a Pordenone e 119 a Gorizia. I ricoveri nelle terapie intensive sono risaliti a 62 (+3) mentre quelli in altri reparti scendono a 649 (-8). I totalmente guariti aumentano a 38.199, i clinicamente guariti salgono a 1.042, mentre le persone in isolamento sono 11.119.

FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 32 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 17.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri, tre terapisti della riabilitazione, due medici, un tecnico, un autista ambulanze, sette Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e un Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un medico e un infermiere. Da rilevare inoltre il caso di un medico al Burlo di Trieste. Infine, da registrare la positività al virus di tre persone rientrate dall'estero (Germania, Somalia e Portogallo).

LE VACCINAZIONI

In Fvg dal 27 dicembre alla giornata di martedì sono state somministrate 6.585 dosi di vaccino anti Covid su 19.765 dosi consegnate, pari al 33,3 %. Di queste, 5.706 sono state inoculate a operatori sanitari, 693 a personale non sanitario e 186 ad ospiti delle strutture residenziali.

A sottoporsi all'iter al momento sono più donne che uomini 4.127 contro 2.458, mentre la fascia d'età finora maggiormente coperta dalla vaccinazione è quella tra i 50-59 anni con 1.714 dosi.

PROFILASSI

Anche ieri si è continuato a somministrare le dosi nei cinque punti regionali, che diventeranno sei a breve con l'apertura di un punto vaccini anche a Gorizia mentre a Monfalcone sono state avviate le procedure per la vaccinazione di 88 ospiti della casa di riposo, così come è avvenuto a Pordenone.

Nel giorno in cui è arrivato l'ok europeo al vaccino Moderna, per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, ha fatto sapere che invierà da subito 1.500 operatori tra medici e infermieri, a integrazione dei 3.800 già operativi nelle singole regioni. La suddivisione sarà in base alla popolazione.

