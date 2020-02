L'introduzione del daspo urbano provoca la reazione dell'opposizione. Martedì, la giunta ha annunciato di aver individuato l'area della città in cui saranno applicabili l'ordine di allontanamento e il divieto di accesso in caso di comportamenti contro il decoro, e la minoranza attacca: Per quali motivi ci sono zone con residenti a cui deve essere garantito il decoro e altre no? Ci sono aree di Udine in cui è tollerata l'assenza di decoro chiede il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi, che ha presentato una interrogazione -? E, infine, come si pensa di far rispettare questo decoro in occasione di eventi come Friuli Doc e di attuare l'ordine di allontanamento e comminare la sanzione a qualche migliaio di persone?. Parla di iniziativa casuale e inutile, invece, il capogruppo del Pd, Alessandro Venanzi: C'è da chiedersi se dopo aver tracciato i confini della zona rossa' Fontanini chiederà anche di applicare la legge marziale dice -. Solo a chi manca l'idea di cosa sia una città viene in mente di innalzare nel cuore di Udine una cittadella' in cui vigono regole particolari di ordine pubblico rispetto alle altre parti della città, che magari sarebbero più bisognose di attenzione.

