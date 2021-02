APPUNTAMENTO

UDINE Così diversi così uguali: Comprendere le basi molecolari delle differenze umane. Sarà dedicato a questo affasciante tema, l'annuale appuntamento promosso, come di consueto, dalla Fondazione TC 18 articolo dei Diritti Umani con il Charles Darwin Day ed in programma per domani a partire dalle 18.30 su Zoom, l'applicazione che consente le conversazioni on line.

Con un linguaggio semplice e attraverso esempi concreti ci si addentrerà nella complessità ed unicità dell'essere umano, frutto della selezione naturale da parte di un ambiente in continuo mutamento, rispondendo ad alcune domande-chiave: quali sono le basi molecolari di questa unicità? Qual è il contributo della necessità, dell'ambiente e del caso, nel determinare quello che siamo? Possiamo tramandare ereditariamente caratteri acquisiti durante la vita?

L'incontro sarà tenuto dal professor Gianluca Tell, direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare e Stabilità Genomica dell'Università di Udine, vice direttore del Dipartimento di Medicina dell'ateneo friulano e tra gli scienziati più citati al mondo per le loro pubblicazioni scientifiche.

Durante la conferenza sarà anche definito il ruolo del genoma e dell'epigenoma nel nostro quotidiano, così come delineate le nuove frontiere che ci attendono, aprendo una finestra su quell'enorme rinascimento delle conoscenze che si prospetta profondamente rivoluzionario non solo per l'uomo ma per tutto il vivente migliorando benessere, sostenibilità e qualità della vita. Ecco il collegamento a Zoom https://us02web.zoom.us/j/81209699484?pwd=Y1lwdHZsUVNsRy8wUVV4UVpSclluZz09 ID riunione: 812 0969 9484 Passcode: 779840.

