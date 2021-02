CONSUMATORI

UDINE Indennizzo in tempi stretti e per un valore che copre quasi tutto il danno originato dall'attraversamento di un capriolo. In un periodo in cui è abbastanza frequente sentire parlare di incidenti causati dalla fauna selvatica, a raccontare la storia a lieto fine è l'associazione Consumatori Attivi, che ha seguito la procedura: nel mese di ottobre del 2020, infatti, un'associato, mentre era alla guida, si è visto improvvisamente attraversare la carreggiata da un capriolo, con un conseguente impatto molto violento (fortunatamente l'esito è stato solo un bel danno all'auto, senza alcuna lesione al conducente). L'associazione ha quindi attivato immediatamente l'iter per ottenere l'indennizzo dal Fondo della Regione Fvg per i danni ai veicoli causati dalla fauna selvatica. Dopo aver fornito tutti gli elementi del caso per una puntuale istruttoria e dopo che il Fondo ha effettuato una perizia sul mezzo, il friulano ha ottenuto in soli quattro mesi un indennizzo dell'80 per cento del danno, come previsto dalla normativa. «Grande è la soddisfazione per il risultato ottenuto in così poco tempo, così come è bello constatare che il Fondo regionale funzioni perfettamente commenta l'associazione -, permettendo in breve tempo al danneggiato di ottenere ristoro. Se a ciò si aggiunge anche il fatto che il capriolo è scappato, illeso, possiamo proprio affermare che si tratta di una storia a lieto fine». «Consumatori Attivi aggiunge l'avvocato Margherita d'Este che ha seguito la posizione -, è felice di aver potuto aiutare il proprio associato a districarsi in una procedura che, per quanto abbastanza celere e snella, presenta comunque aspetti burocratici e tempi molto ristretti entro i quali dover procedere, tali da renderla di difficile gestione per il cittadino, se non opportunamente aiutato e sostenuto».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

