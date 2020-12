IL CASO

SAN DANIELE Nella tarda mattinata di ieri è stato rinvenuto e recuperato dal personale del Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco di Udine il corpo senza vita della persona caduta nel fiume Tagliamento che i pompieri di Udine e Pordenone stavano cercando dal pomeriggio di domenica 27 dicembre. Non sono state rese note ancora le generalità perché non c'è stata nessuna segnalazione di scomparsa o auto abbandonate in zona.

LA RICERCA

La ricerca dei vigili del fuoco, era ripresa al mattino presto e si è protratta ininterrotta nonostante le avverse condizioni meteo che dalla nottata hanno interessato la provincia. Il ritrovamento del corpo è avvenuto da parte del gommone della squadra fluviale che dalla mattina ha scandagliato le acque del fiume. Nella giornata di domenica cinque squadre dei vigili del fuoco di Udine, San Daniele, Codroipo, Pordenone e Spilimbergo con i colleghi del Nucleo Speleo alpino fluviale hanno setacciato il fiume nella zona del sandanielese. Due giovani attorno alle 17 di domenica 27 dicembre avevano notato una figura nell'acqua, nella zona di Villanova, presumibilmente un uomo, e hanno dato l'allarme, avvisando anche il 118. Le ricerche si sono concentrate nell'area di Dignano, Villanova, Carpacco, Vidulis e Sant'Odorico. Sul posto anche i carabinieri di San Daniele.

SOCCORSO IN CARNIA

Intervento di soccorso anche a Cercivento in Carnia, vicino all'agriturismo Bosco di Museis, per un 31enne scivolato in un tratto ghiacciato e caduto sulla neve, riportando un trauma cranico.

L'INTERVENTO

Sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco Speleo Alpino Fluviali Neve e i Vigili del Fuoco Volontari di Cercivento che hanno dato fattivo supporto al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul posto anche i volontari del Soccorso Alpino del Cnsas. L'uomo è stato caricato su una barella toboga e trasportato dai pompieri per 300 metri fino all'ambulanza, che poi lo ha condotto in ospedale. L'intervento è durato due ore.

EVOLUZIONE

Per la giornata odierna cielo in prevalenza coperto con precipitazioni intermittenti in genere moderate, più abbondanti sulla fascia orientale. Nevicate probabilmente fino a fondovalle nelle zone interne, oltre i 400-500 m circa sulle zone prealpine prospicienti la pianura, più abbondanti su Alpi e Prealpi Giulie. Possibili rovesci temporaleschi su pianura e costa orientali. Sulla costa soffierà Libeccio, a tratti anche sostenuto. Possibili foschie in pianura nelle ore notturne.

