Dalla stretta sui controlli all'intervento sulla Slovenia, le 10 richieste di Camber

Una mozione propositiva in dieci punti per impegnare il presidente della Regione ad attivarsi con i prefetti e il ministro degli Interni per far fronte ai flussi migratori è stata depositata ieri dal consigliere regionale Piero Camber (Fi). Si va dall'incremento del personale attualmente impegnato nell'operazione Strade sicure con l'impiego del reggimento Piemonte cavalleria, alla verifica dell'attuazione dei capitolati d'appalto da parte dei gestori del servizio di accoglienza, all'installazione di sistemi di verifica dell'effettiva presenza...