UDINE Ancora solidarietà per gli ospedali friulani. Gli oltre trentamila euro raccolti dalla onlus Nicopeja, che vedeva in prima fila nel comitato promotore diversi imprenditori (fra cui Antoniomaria Bardelli, Adriano Luci, Gianattilio Usoni e Loris Basso) per il progetto legato all'emergenza covid-19 sono stati utilizzati, come spiega Melina Canelli, per acquistare dei macchinari che serviranno a sanificare ambulanze e altre attrezzature.

«Abbiamo acquistato nove sanificatori, con gli oltre 30mila euro che sono stati raccolti in due mesi grazie alla solidarietà di molti. Le apparecchiature che doneremo all'AsuFc andranno in tutti i distretti sanitari friulani, da Tolmezzo a Tarvisio, fino a Latisana».

Uno degli obiettivi della raccolta fondi inizialmente era anche quello di consentire un'estensione delle campagne di screening. Ma poi, come spiega Canelli, visto che nel frattempo è partita anche la campagna nazionale, si è deciso di «dirottare i fondi sull'acquisto dei macchinari. Abbiamo chiesto al direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti come potevamo essere utili e così abbiamo acquistato i sanificatori».

Come ricorda il professor Francesco Curcio dell'ateneo di Udine, membro del comitato tecnico scientifico, «l'iniziativa era stata fatta anche per trovare dei modi per supportare le aziende in fase di riapertura. Il progetto prevedeva inizialmente anche lo sviluppo di alcune attività di ricerca. Bisognava identificare l'ipotesi di un luogo di lavoro in cui intervenire». Poi, però, la cosa non è andata in porto e «si è deciso di dirottare i fondi su altro», mettendo comunque a frutto il risultato delle donazioni.

I TEST

Per sostenere la ripartenza in sicurezza, in parallelo al progetto di Nicopeja, Bardelli aveva anche ottenuto la disponibilità di 100-150 persone di una decina di attività del Città Fiera a sottoporsi ai test sierologici, una volta validati, per aiutare a «stabilire protocolli e strategie» che potessero essere utili per aiutare tutti ad affrontare con più certezze la fase due. Poi, però, almeno per ora, non se ne è fatto nulla. «Ci eravamo offerti volontari spiega per sostenere i test, che come Città Fiera avremmo pagato con fondi nostri, ma nel frattempo sono emerse delle perplessità. Poi è partita la campagna nazionale e, per evitare sovrapposizioni, abbiamo soprasseduto. Non escludiamo per il futuro di sottoporre i dipendenti che lo vorranno ai test, nel momento in cui ne sarà chiara l'utilità e la funzione», spiega Bardelli.

VALIDAZIONE

Nel frattempo, sempre sul fronte test sierologici, in Fvg il team di ricercatori friulani è giunto all'attesa validazione del kit per cercare gli anticorpi al coronavirus. «Abbiamo completato la fase della validazione spiega Curcio, in prima fila nel team di ricerca -. Siamo in attesa che la Regione ci dia indicazioni. Sta alla Regione decidere come e quando inserire il test nel nomenclatore tariffario in modo da poterlo erogare. Sarà richiedibile come gli altri esami. Bisogna fare i complimenti alle aziende: di norma per sviluppare un test ci vogliono 5 anni, hanno fatto uno sforzo impossibile per riuscirci in 3 mesi, ma inevitabilmente i test non hanno subito una verifica approfondita. Allo stato i test sul mercato danno informazioni parziali. La dinamica del virus non è ancora chiara. Talvolta ci sono pazienti con anticorpi molto alti che stanno molto male, non sappiamo ancora quali sono gli anticorpi neutralizzanti. L'interpretazione di questi dati non è ancora univoca. Il kit che abbiamo validato è stato provato su oltre 1.200 campioni: una validazione molto ampia. Ci riserviamo di approfondire con altre metodologie. A Udine possiamo arrivare a processare qualche migliaio di test al giorno».

Camilla De Mori

