(cdm) Nuove tecnologie per aiutare chi combatte in prima linea la battaglia contro il coronavirus. La Fondazione Friuli ha voluto essere vicina ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e alle loro famiglie, «che in queste settimane stanno sostenendo il peso più grande di questa emergenza» e lo ha fatto in modo concreto, donando agli ospedali di Udine e Pordenone strumenti all'avanguardia per la diagnostica delle patologie cardiache nei pazienti con infezione, sospetta o accertata, da Covid-19. L'esigenza più sentita era quella di dare una risposta all'aumento della richiesta diagnostica di elevata specializzazione da parte soprattutto del Pronto soccorso e della Terapia intensiva. Da qui è nata la richiesta, subito accolta dalla Fondazione Friuli, di dotare il dipartimento di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Udine e quello di Fisiologia cardio-cerebro-vascolare del nosocomio pordenonese di due ecografi di ultima generazione. Questi strumenti permettono di verificare più volte al giorno, al letto del paziente, il tipo di risposta ai cambiamenti delle impostazioni del respiratore e della terapie. Il direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti esprime «il massimo apprezzamento per la donazione della Fondazione Friuli. Strumenti tecnologici come questi sono assolutamente utili e, al di là delle situazioni di emergenza, sono fondamentali anche, per così dire, in tempo di pace». Gli ecografi, infatti, essenziali ora per combattere il virus, risulteranno utilissimi anche una volta finita l'emergenza, per la gestione dei pazienti che hanno subito interventi cardiochirurgici, o dei rianimati dopo un arresto cardiaco, ma pure nel caso delle donazioni di organi. Anche Daniela Pavan, direttore del dipartimento pordenonese, ritiene «molto utile questo strumento, con una tecnologia sofisticata, che sul mercato ha un valore di quasi 100mila euro. Emerge sempre più chiaramente che le persone che hanno un'infezione da covid-19 possono avere anche un'infezione a livello cardiaco, anche se il quadro principale resta quello respiratorio. Per questo, serve una dotazione strumentale come questa». La donazione della Fondazione si aggiunge alle misure già prese dall'ente, come la possibilità di anticipare fino al 50% dei contributi deliberati nel 2020, la proroga al 15 maggio per presentare le domande del Bando Istruzione, il sostegno all'iniziativa delle Fondazioni di origine bancaria a livello nazionale per dare una immediata risposta alle esigenze di liquidità del terzo settore. Tra anticipi, interventi diretti e iniziative di livello nazionale gli interventi della Fondazione consentono di mettere a disposizione della comunità risorse per oltre un milione di euro.

