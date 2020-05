ANCORA DONAZIONI

UDINE Altre due donazioni, fra le molte, all'Azienda sanitaria del Friuli Centrale. Nella sede della Direzione Aziendale, grazie alla raccolta fondi promossa da Bofrost Italia e dai suoi clienti, a favore dell'ospedale il si realizzerà la donazione di 9.000 Euro. Bofrost vuole fare di più in particolare per il personale sanitario che, in prima linea, ha messo a rischio la propria salute per poter aiutare gli altri. Per ringraziare del meraviglioso lavoro svolto, saranno messi mettere a disposizione dell'Ospedale di Udine 1.000 buoni acquisto Bofrost da 30 euro ciascuno per medici ed infermieri.

Anche l'associazione Settembre inVITA, composta da personale dei Carabinieri in servizio e in congedo, che unitamente ad altri soci promuove da anni iniziative a favore degli ospedali della Regione (in tempi non Covid, ad esempio, dopo aver collaborato con l'Ospedale di Monfalcone il Burlo di Trieste e la Pediatria di Tolmezzo ha deciso di dare il suo sostegno alla Pediatria di Udine partecipando al progetto per la sua ristrutturazione unitamente ad altri imprenditori e cittadini) non ha voluto far mancare un piccolo sostegno, supportati dalla Maratonina Udinese, acquistando dei presidi di protezione individuale pari a 1250 mascherine FFP2.

TIFOSI BIANCONERI

L'Udinese Club Fagagna Andrea Coda, guidato da Bepi Marcon che è pure presidente adella Associazione Udinese Club, ha consegnato al sindaco di Fagagna Daniele Chiarvesio dei buoni spesa, raccolti grazie all'opera e al contributo dei membri del club, e che i cittadini bisognosi potranno ricevere e spendere nelle attività commerciali di Fagagna.

IDEA PROTOTIPI

Sono oltre 5000 mascherine donate da Idea Prototipi al Comune di Basiliano, consegnate mercoledì 20 maggio al sindaco Marco del Negro, e al vice sindaco, Donato Marco. Un aiuto a favore del territorio: «Siamo un'azienda manifatturiera, i nostri clienti sono distribuiti in tutta Italia e in Europa - racconta Massimo Agostini, presidente di Idea Prototipi - siamo riusciti a raggiungere importanti risultati con il determinante contributo dei nostri collaboratori, molti di loro provengono dai paesi del Comune di Basiliano, questa iniziativa è un aiuto che vogliamo dare a questa comunità, un aiuto che abbiamo messo a punto con un attivo dialogo con l'amministrazione comunale».

Non è la prima iniziativa che Idea Prototipi ha messo in campo nel corso di questa emergenza. Nelle prime settimane del lockdown, a marzo, ha contribuito a sviluppare in pochi giorni un progetto di Microglass Group , un tester per misurare la capacità filtrante delle mascherine prodotte in deroga e distribuite alla popolazione dalla protezione civile del Fvg. Il tester è stato validato, prodotto e reso disponibile gratuitamente alla Protezione civile, con il coinvolgimento di Eurotech, Gesteco e Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA