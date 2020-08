I NUMERI

UDINE Dall'inizio della pandemia a oggi «ci stiamo avvicinando ai 200mila test fatti a Udine». A dirlo è il professor Francesco Curcio, direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, che ha a Udine il suo quartier generale.

«Se facciamo i conti, fissando il costo medio per test a 5 euro, ogni centomila test si arriva a mezzo milione di spesa in reagenti. Fra quello, il noleggio strumenti e il costo del personale non siamo lontani dal milione». A Udine le macchine per i cosiddetti tamponi rapidi, che danno il risultato in venti minuti, «le stiamo ancora provando. Si tratta di sistemi rapidi, che però fanno pochi dosaggi alla volta». I laboratori friulani sono attrezzatissimi, ma per il futuro, spiega Curcio, «avremmo bisogno di macchine automatiche che possano trasferire i campioni nel pool in modo automatizzato, di alcuni estrattori e di qualche altro sistema di amplificazione per sfruttare al meglio l'opportunità offerta dall'uso dei pool. Tutte macchine che di solito si prendono a noleggio perché in breve tempo diventano obsolete». Comunque Udine è all'avanguardia. Anche Curcio sulle saponette, gli esami veloci alla portata anche dei non addetti ai lavori, non nasconde qualche riserva: «Sono test rapidi che misurano una delle proteine collegate al virus nel tampone. Funzionano come i primi test sierologici, a piastrina. Ci si mette una goccina e si vede come migra. Questi esami possono essere letti da chiunque e danno l'esito in poco tempo. Solo che non resta nessuna traccia di quanto si è letto perché dopo qualche minuto la striscia si cancella. Cosa si fa? Si fotografa la striscia o la persona o i documenti? Bisogna capire poi chi li legge e chi manipola i campioni: quando non viene coinvolto un laboratorio, gli errori sono dietro l'angolo. Comunque anche questi test non costano poco: dai 10-12 euro si sale fino ai 20 a soggetto».

