AMBIENTE

UDINE Le lontre sono tornate nelle pianure e colline del Fvg. A confermarlo è lo studio realizzato per la tesi di laurea da Giacomo Stokel, laureando del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, interateneo con l'ateneo giuliano, che nel corso dello scorso anno ha condotto un monitoraggio su scala regionale della presenza dell'animale, con l'obiettivo di aggiornare i dati di presenza sulla lontra (Lutra lutra).

Lo scopo dell'indagine condotta da Stokel (che giovedì discuterà la tesi), con il coordinamento di Stefano Filacorda del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, è stato quello di definire la distribuzione, l'andamento della colonizzazione e gli eventuali aspetti di vulnerabilità e di rischio per la specie.

La novità emersa durante le ricerche riguarda il ritrovamento della lontra in aree dove si riteneva scomparsa da circa 50 anni: nell'alto e medio Tagliamento, nelle Valli del Natisone, nelle pianure dell'Isontino, sui fiumi Fella e Arzino, e molti altri corsi d'acqua alpini e prealpini rientranti anche all'interno dell'area del Parco delle Prealpi Giulie. Durante i monitoraggi, grazie ai video raccolti e alle tracce, è stata documentata anche la presenza di altre specie quali lupi, volpi, gatti selvatici, sciacalli dorati, martore, faine, visoni americani, nutrie, rapaci notturni (tra i quali il gufo reale), aironi e altri uccelli che frequentano le medesime aree utilizzate dalla lontra.

PRATI STABILI

L'intervento del Circolo Legambiente Laura Conti ha portato allo stop ai lavori di movimento inerti avviati a metà febbraio a Primulacco di Povoletto in aree di proprietà del demanio regionale all'interno dell'area che il Piano urbanistico regionale aveva individuato come Parco naturale regionale del torrente Torre.

Queste zone, situate sul fianco sinistro del torrente Torre, sono caratterizzate dalla presenza di prati stabili (prati magri detti appunto magredi, idonei al pascolo o allo sfalcio). I lavori intrapresi - ad avviso dell'associazione ambientalista - non sembravano rispondere ai criteri previsti dalla normativa. La legge infatti impedisce il dissodamento dei prati stabili o la gestione agronomica che ne snaturi le caratteristiche tipiche.

Dopo la segnalazione del Circolo Legambiente alla Stazione forestale di Attimis, i lavori sono stati interrotti e sono state avviate - annuncia Legambiente - indagini finalizzate a comprendere per quale motivo siano state intraprese queste attività, chi ha coordinato e gestito l'intervento e che cosa si intende fare ora per mettere in atto il ripristino della vasta area compromessa. Legambiente chiede che le Amministrazioni regionale (proprietaria dell'area) e comunale intraprendano un percorso di corretta gestione delle aree demaniali, eventualmente anche in collaborazione con i privati, che porti a scelte consapevoli e sostenibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA