IN CONSIGLIO REGIONALE

TRIESTE Giornata fruttuosa ieri per il Pd in Consiglio regionale: il capogruppo Sergio Bolzonello poche ore prima aveva chiesto di rinviare di una settimana la discussione sul nuovo provvedimento della Giunta in materia di sostegno alle attività produttive e ha ottenuto lo slittamento; il Gruppo ha presentato una mozione a sostegno immediato per gli eventi e la musica live e ha incassato un'approvazione a larghissima maggioranza. Un segnale interessante per le sorti della proposta di legge in materia che i Dem hanno depositato in concomitanza in Consiglio, primo firmatario ancora Bolzonello.

NUOVA NORMA PER L'ECONOMIA

L'analisi e il conseguente voto sul nuovo provvedimento SostegnoImpresa, scritto dall'assessore alle Attività produttive Sergio Bini e approvato venerdì della Giunta, arriverà in Aula dunque il 12 giugno e non da oggi come inizialmente previsto. Il posticipo era stato chiesto dalle opposizioni, in particolare dal Pd, non ravvisandovi il motivo dell'urgenza e, soprattutto, lamentando il fatto che nessuno avesse letto il testo nel dettaglio. Ieri la Giunta ha rinunciato a chiedere la procedura d'urgenza scelta apprezzata da Bolzonello e la Conferenza dei capigruppo ha rimodulato il calendario spostandola la discussione a dopo il licenziamento della legge Omnibus.

EVENTI LIVE E AREE COVID FREE

Passata sola qualche ora, i lavori del Consiglio hanno dato un'altra soddisfazione ai Dem, che hanno trovato largo sostegno anche nella maggioranza dell'emiciclo per la mozione che chiede immediato aiuto a eventi e musica live. La mozione impegna la giunta a intervenire per dare futuro «al settore degli eventi e della musica dal vivo che riveste un ruolo centrale nell'economia». La mozione è legata anche alla certezza che «l'ultimo decreto Rilancio del Governo ha consentito di stanziare risorse per sostenere i lavoratori di questo comparto» e che, nello specifico, l'amministrazione regionale «è autorizzata a concedere a PromoTurismoFvg un finanziamento per la promozione, organizzazione e realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale».

Attenzione al tema l'ha dimostrata immediatamente la Giunta: «Si sfonda una porta aperta ha commentato infatti Bini - Mi sono espresso molte volte su questo tema, ma nelle settimane passate il sottoscritto e gli uffici erano concentrati sulle prime emergenze. Non vuol dire, però, che ci siamo fermati. PromoTurismoFvg si è già confrontata con gli operatori specializzati. Confermo perciò la massima disponibilità e ricordo che, nel frattempo, abbiamo previsto nel SostegnoImpresa un ampliamento delle disposizioni a tutto il 2021».

Il Pd guarda però oltre l'immediato, con l'individuazione di 10 aree Covid-Free in Friuli Venezia Giulia per continuare a ideare grandi eventi e non essere messi in scacco dal virus. È questo uno dei punti qualificanti della proposta di legge depositata per dare un futuro «a una intera filiera produttiva e a circa 1.500 lavoratori», ha spiegato Bolzonello, ricordando che il comparto segna un fatturato di 50 milioni di euro in regione. Il testo, oltre a interventi per la sopravvivenza, prevede azioni anche per il rilancio dell'attività di Film Commission e del Fondo per l'audiovisivo.

MANIFESTAZIONE

Sabato 13 giugno, a ricordare il bisogno di interventi, saranno gli stessi addetti ai lavori a ritrovarsi in piazza Libertà a Udine, alle ore 15, per una manifestazione in concomitanza con la manifestazione nazionale di Roma, sullo Stato di agitazione permanente della cultura e dello spettacolo.

FIERE E FOTOVOLTAICO

Soddisfatto ieri, durante le interrogazioni a risposta immediata, il consigliere pentastellato Mauro Capozzella per l'impegno dell'assessore Bini a sostenere a fondo perduto gli enti fieristici e le aziende espositrici che parteciperanno a manifestazioni in Fvg, mentre il consigliere regionale Cristian Sergo (M5S) non è stato soddisfatto dalla risposta dell'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, in merito «al bilanciamento tra interesse pubblico e quello privato» nella realizzazione nell'Aussa Corno di un campo fotovoltaico su 60mila metri quadri. L'assessore, ha considerato Sergo, «ha preferito sviare il discorso».

RISPARMI

Intanto il Consiglio regionale conferma la tendenza al progressivo risparmio di spesa, ha detto ieri il presidente Pier Mauro Zanin, commentando l'approvazione dell'esercizio finanziario 2019. I contributi ai Gruppi sono diminuiti dell'86,19% dal 2012 e, rispetto al 2018, sono calati di 20mila euro.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA