CENTRO STORICO

UDINE Prima la sistemazione e la ripavimentazione della copertura del parcheggio Venerio, poi la ristrutturazione dell'edificio ex Percoto con l'apertura della corte verso largo Ospedale Vecchio, che sta particolarmente a cuore al sindaco Pietro Fontanini. Palazzo D'Aronco aveva commissionato allo studio di architettura di Pietro Valle il progetto di fattibilità per il compendio di piazza Venerio e ora il piano è arrivato in Comune: «Lo porterò in giunta la prossima settimana ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Loris Michelini -, poi l'amministrazione dovrà prendere delle decisioni sulle proposte e anche sull'ordine con cui eseguire i diversi interventi».

I DETTAGLI

Diverse le richieste fatte dall'amministrazione ai professionisti: la sistemazione dell'edificio ex Percoto che affaccia su piazza XX Settembre (sia per quanto riguarda la corte interna che dovrebbe costituire una sorta di galleria verso appunto Ospedale Vecchio e piazza Venerio, sia sugli edifici a e b), la riqualificazione di largo Ospedale Vecchio con l'ampliamento del tratto pedonale e nuove pavimentazione e illuminazione, l'accessibilità alla corte retrostante l'ex Oratorio del Cristo (con una sua predisposizione a uso spettacoli pubblici e un collegamento tra Largo Ospedale Vecchio e piazza Garibaldi), nonché la sistemazione del parcheggio interrato Venerio, che deve essere impermeabilizzato nuovamente e ripavimentato. Ed è proprio quest'ultimo il lavoro a cui Michelini dà la priorità: «È stato realizzato negli anni 90, con un sistema a piattaforma, poi è stato chiuso. Ai tempi di Sergio Cecotti è stato ristrutturato, ma ha sempre avuto problemi di infiltrazioni. Va rimesso a nuovo ha spiegato -, perché entra acqua e quindi sono da rifare gli scoli. Allo stesso tempo, le pietre della pavimentazione superiore sono rovinate: sono da rimuovere e poi riposizionare per rifare il piazzale. Tra l'altro ha aggiunto -, sarebbe da rivedere anche la fognatura di via Savorgnana, dove in passato si sono registrati cedimenti proprio davanti al parcheggio».

I NUMERI

L'investimento necessario per il park varierà a seconda della proposta che la giunta sceglierà (indicativamente tra 1,5 e 2 milioni di euro), ma la volontà è di intervenire il prima possibile e l'amministrazione sta infatti studiando l'ipotesi di coinvolgere altri enti per accelerare i tempi. Gli altri interventi ipotizzati per valorizzare il compendio si potranno portare avanti a step: «L'altro progetto, a cui il sindaco tiene, è quello che riguarda l'ex Percoto ha continuato Michelini -. L'ipotesi è aprire il collegamento con Ospedale Vecchio e, nell'edificio, ospitare negozi e trasferire alcuni uffici comunali ora in affitto. Per ora, è complesso quantificare l'investimento necessario perché ci sono varie proposte tra cui scegliere».

IL QUADRO

L'obiettivo dell'amministrazione rimane comunque quello di accrescere la fruibilità e l'accessibilità del centro storico, trasformando la zona in un sistema strutturato e collegato per eventi pubblici e manifestazioni organizzate dal Comune o da privati. In questa ottica, la valorizzazione dell'area passerà anche attraverso la valorizzazione della storia friulana, e in particolare quella che riguarda Luigi da Porto e Lucina Sarvognan del Monte (gli ispiratori di Giulietta e Romeo): «Noi puntiamo a valorizzare la storia, la genesi, non il mito letterario ha spiegato l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot -, e quindi i luoghi veri dove si svolse, cioè pizza Venerio, dov'era Palazzo Savorgnan e la Chiesa di San Francesco. Ci sarà una riqualificazione complessiva dell'area e all'interno di essa verrà promossa la testimonianza della vicenda dei Savorgnan Del Torre, di Giulietta e Romeo, corredato da un progetto di marketing turistico».

Alessia Pilotto

