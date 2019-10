Dal Marinoni il bozzetto per la Julia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE Sul campo con l'Esercito. Un'esperienza di successo, visto che, tra i progetti realizzati dagli studenti dell'istituto tecnico Marinoni di Udine, è nato anche il bozzetto per le celebrazioni di Lignano per il Settantesimo di costituzione della Brigata friulana Julia. Ma gli aspiranti geometri hanno anche progettato un ospedale da campo da realizzare dopo un terremoto e una base in un teatro operativo.IL PERCORSOSi è positivamente concluso il progetto di Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (chiamato...