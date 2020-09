UDINE Dal 7 al 12 settembre l'Università presenterà durante gli Open Days virtuali gli 11 master e due corsi di perfezionamento proposti per l'anno accademico 2020-21. Dei 13 corsi post laurea, sette sono di area manageriale-giuridica, due di area scientifico-tecnologica, tre di area umanistica, comunicazione, formazione e uno di area medico-sanitaria. Maggiori informazioni e procedure di iscrizione agli incontri online (su piattaforma Teams) sono disponibili sul sito dell'ateneo all'indirizzo www.uniud.it/opendaysmaster.

Ogni webinar durerà al massimo un'ora e mezza e si articolerà in tre parti: la presentazione del corso (con obiettivi didattici, profilo formato, contenuti, capacità conseguite/faculty, aziende partner, sbocchi lavorativi, placement); l'introduzione di un contenuto innovativo del corso; e lo spazio dedicato alle domande degli studenti. Parteciperanno anche allievi delle precedenti edizioni dei master che racconteranno la loro esperienza e saranno a disposizione degli studenti. Al termine lo staff del master sarà disponibile per eventuali incontri individuali. Si comincerà lunedì 7 settembre: dalle 17 alle 18.30, si terrà l'incontro dedicato al master di primo livello in Esperto di progettazione educativa in scuole e servizi ad alta complessità socioculturale. Il master si svolgerà, in modalità online e in presenza, da gennaio a dicembre 2021. Dalle 18.30 alle 20, appuntamento con il master di primo livello Erasmus mundus euroculture. Il corso, full-time in inglese, si svolgerà in Italia e all'estero da settembre 2020 a settembre 2022.

