LA STORIA

UDINE Dal rocambolesco rientro in Friuli a giugno dalla Malesia ancora in parziale lockdown alla ripartenza di domani verso il Qatar dove lo aspettano le lunghe giornate di isolamento in un covid hotel e poi un impiego da chef in un albergo stellato. Fra «mille moduli» da compilare, quarantene e controlli. Per inseguire il lavoro che in Oriente non c'era più e che in Italia è stato azzoppato dalla pandemia. In mezzo, un figlio nato a San Daniele un mese prima che nell'ospedale esplodessero i contagi. «Non so quando potrò rivedere il mio bambino e mia moglie Divina», confessa Marco De Cecco, classe 1982, che passerà il Natale senza la sua famiglia, in una nuova patria adottiva.

Fra i nuovi emigranti dell'era covid (che qualcuno potrebbe definire di lusso) c'è anche il cuoco di origini udinesi, scampato alla rivolta anti-Gheddafi del 2011 in Libia (dove lavorava come geometra con il padre) che nel 2015 a Singapore ha abbracciato con convinzione la sua nuova vita professionale da chef. Quattro anni e 450 chilometri dopo, nel 2019 è arrivata la Malesia, dove ha lavorato in un cinque stelle premium e dove ha conosciuto la moglie Divina, cittadina filippina, che il 28 settembre lo ha reso papà di Nathan. «Ho lavorato a Kuala Lumpur dal 31 gennaio 2019 al 21 giugno scorso. Poi, con Divina, siamo riusciti a rientrare in Italia. La Malesia era ancora in parziale lockdown. Abbiamo dovuto fare ottomila dichiarazioni. È stato complicato, ma mia moglie stava entrando nel settimo mese e dovevamo rientrare prima di agosto. C'erano pochissime compagnie che garantivano i voli, ma ce l'abbiamo fatta: otto ore fino a Doha, poi, dopo 3 ore di attesa, altre 5 ore e 40 per Milano. I miei genitori ci sono venuti a prendere con due auto e poi per noi è scattata la quarantena e il tampone». Poi, la nascita di Nathan: «A San Daniele sono stati gentilissimi. Siamo stati fortunati: quando è nato la situazione era ancora tranquilla».

COMPARTO IN CRISI

Difficile lavorare da chef in hotel in un momento in cui mezzo mondo chiude alberghi e ristoranti. «In Malesia a causa della pandemia non c'era più lavoro e hanno deciso di chiudere il ristorante per cui lavoravo. In Italia ho cercato subito un impiego: ho lavorato ad agosto e tutto settembre. Ma le condizioni erano completamente diverse. Il problema è il costo della manodopera. Nel ristorante italiano del Marriott hotel W Doha, il 5 stelle dove andrò a lavorare, avrò una brigata di una decina di persone, in Friuli non potevano permettersi neanche un lavapiatti. Qui, forse qualche offerta si trova ma le condizioni di lavoro sono decisamente meno allettanti: in un altro ristorante mi avevano proposto di fare 80 coperti a pranzo e 100 a cena da solo. Così non riesci a dare la qualità che vorresti ai tuoi clienti».

Così ora arriva il Qatar. Partenza domani. Ieri sera De Cecco attendeva di fare il tampone. «Fino al 31 dicembre il Qatar è chiuso per chi arriva dall'estero. Io posso entrare perché ho un pre-contratto. Ma ho dovuto scaricarmi una app, registrare i miei dati e il visto, comprare una sim del Qatar. Quando atterri, ti prelevano dall'aeroporto e ti portano in un hotel dove fai la quarantena». Un rigore che, dice, non ha conosciuto al suo rientro in Italia subito dopo il lockdown della prima ondata. «Il covid hotel in cui alloggerò sarebbe a mie spese, ma lo pagherà il mio datore di lavoro. In Italia le maglie mi son sembrate molto più larghe. Durante la mia quarantena, per controllarci telefonavano, ma il cellulare potresti portarlo dove vuoi. A Singapore fanno le videochiamate per verificare dove sei». «Spiace che l'Italia non segua di più l'esperienza straniera. Dovrebbe controllare di più. In Malesia, hanno chiuso i confini dal 15 marzo. Se volevi entrare in qualunque negozio, ogni volta dovevi registrarti con un Qr Code. Se ci entravi 5 volte in un giorno, dovevi farlo 5 volte. Quando hanno riaperto le attività all'interno dello Stato, le misure sono state rigorose. Tutti i centri commerciali avevano il contapersone con le guardie fuori. Durante il lockdown per andare da un'area all'altra di Kuala Lumpur dovevi avere il permesso del tuo datore di lavoro registrato alla Polizia, non un foglio di autocertificazione firmato a penna».

L'ODISSEA

Per raggiungere Doha «avrò cinque ore e 40 di volo. Ho scelto Milano perché se fossi partito da Venezia avrei avuto quasi 20 ore di viaggio». Di fronte a sé tante incognite legate alla pandemia. «Spero di poter portare la mia famiglia in Qatar al più presto. Non so cosa succederà se dovesse esserci una terza ondata. Onestamente, ora, non so quando potrò rivedere mia moglie e mio figlio. Un mio caro amico che fa lo chef a Doha non vede la moglie filippina da febbraio dell'anno scorso. Ma per lavorare bisogna fare anche questo». De Cecco confida in una svolta. «Io spero nei vaccini. C'è il Torneo Fifa delle nazioni arabe in Qatar, nel 2022 hanno i Mondiali... Necessariamente dovranno riaprire il mondo».

Camilla De Mori

