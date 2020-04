IL SETTORE

UDINE Settantamila lavoratori, tra dipendenti e addetti, del commercio, dell'alloggio, della ristorazione, dei pubblici esercizi, delle agenzie di viaggio, inclusi i tour operator, e delle agenzie immobiliari, sono bloccati in Friuli Venezia Giulia dall'inizio del fermo delle attività produttive per effetto dei decreti anti Covid-19. La ripartenza per loro non è prossima e probabilmente sarà anche lenta e graduale. Sono numeri stimati dall'Ufficio Studi della Cgil Fvg che, d'innanzi a questo scenario, ieri ha lanciato un sos ammortizzatori sociali per il terziario, poiché occorre arrivare «a una rapida approvazione a livello nazionale dei decreti che dovranno estendere la copertura temporale della cassa integrazione in deroga ha spiegato il segretario regionale del sindacato, Villiam Pezzetta - dal momento che le attuali 9 settimane sono vicine alla scadenza per gran parte delle aziende del terziario».

Nella visione del sindacato, inoltre, occorrerà «introdurre nuove misure mirate a livello regionale, a sostegno dei lavoratori e delle aziende del turismo, che va purtroppo incontro alla sicura prospettiva di una stagione a scartamento fortemente ridotto, e del commercio».

LE CIFRE

Secondo il report dell'Ufficio studi di Cgil Fvg, nel commercio su 55mila addetti impegnati nelle 18mila attività presenti in regione, sono 35mila le unità ferme. Per quanto riguarda il settore dell'alloggio (740 aziende), non lavorano 4mila dei 4.400 addetti. La ristorazione e il catering contano 3.30 aziende, che impiegano 18mila persone, quasi tutte attualmente non in attività. Sono 130 le aziende che afferiscono alla categoria delle agenzie di viaggio e dei tour operator: contano 500 addetti tutti fermi. Non lavorano neppure i mille addetti dei 10 call center attivi in Friuli Venezia Giulia. E non tutti son certi di ritrovare un lavoro, come dimostra il caso della catena di abbigliamento H&M, che ha deciso di chiudere il negozio in galleria Bardelli nel centro di Udine, come pure a breve il negozio di Gorizia.

SERVE SICUREZZA

Per ripartire, però, occorrono protocolli che garantiscano i lavoratori in un periodo in cui sarà ineludibile convivere con il Coronavirus. In ambito industriale accordi tra sindacati e organizzazioni datoriali sono già stati siglati in un clima di proficui rapporti bilaterali. Un modello che Pezzetta auspica possa essere riportato anche tra i comparti che compongono il Terziario. L'obiettivo del sindacato è «la definizione di protocolli quadro che traccino o rafforzino regole condivise sul riavvio in sicurezza delle attività, così com'è stato fatto nell'industria, dove al 50% delle attività già in condizioni di operare sulla base del codice Ateco si è aggiunto un numero consistente di aziende autorizzate a operare in deroga ai codici attività, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto delle misure su Dpi, distanziamento e organizzazione del lavoro».

Il segretario regionale Cgil cita in particolare gli accordi che sono stati firmati questa settimana con Confapi Fvg e Confindustria Alto Adriatico, che hanno ridefinito su base locale il Protocollo nazionale del 14 marzo scorso.

IL RUOLO DELLA REGIONE

Per la definizione di simili intese anche nel Terziario, Pezzetta ha auspicato un coinvolgimento anche dell'amministrazione regionale, «in modo che la definizione di regole condivise sulla sicurezza ha proseguito possa andare di pari passo con un graduale allentamento delle restrizioni, e ferma restando l'esigenza prioritaria di proseguire nel rafforzamento del sistema socio-sanitario come fondamentale presidio per il monitoraggio, il contenimento e la prevenzione del contagio». A preoccupare non poco il sindacato, e non solo, è il settore turistico, che da solo vale il 12% del Pil del Friuli Venezia Giulia, ricorda la Cgil, che chiede alla Regione di definire con largo anticipo un piano d'intervento che valuti diversi scenari e «tutti i fronti d'intervento: la promozione del settore in Italia e all'estero, incentivi anche su base regionale per i soggiorni in regione, esenzioni o agevolazioni d'imposta, sostegno al credito e alla liquidità delle imprese, estensione degli ammortizzatori e delle misure di sostegno ai lavoratori, a partire dagli stagionali». Se nella gestione dell'emergenza, ha concluso Pezzetta, «si è giustamente individuato nel manifatturiero il settore strategico e la locomotiva, tanto il Paese quanto la nostra regione devono fare il massimo sforzo per ridurre al massimo i danni su un comparto che garantisce un reddito diretto a milioni di italiani, fondamentale per la nostra bilancia commerciale, come fonte di entrate fiscali e come volano per la nostra industria».

Antonella Lanfrit

