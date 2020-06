BAMBINI

UDINE (AL.PI.) Partono dal 5 luglio i servizi per i bambini della fascia da 0 a 3 anni. Lo ha annunciato ieri l'assessore all'istruzione, Elisa Asia Battaglia. «Si tratta di progetti educativi ludici sperimentali che saranno attivi da inizio luglio fino al 28 agosto perché ci è sembrato opportuno, con l'avvio delle attività lavorative dei genitori, dare un supporto che permettesse la conciliazione tra tempi di lavoro e di famiglia. La fascia oraria sarà dalle 7.30 alle 13.30». Saranno in tutto circa 150 le famiglie coinvolte dal servizio: «A disposizione ci saranno 55 posti nei due nidi gestiti dal Comune, altri 60 nei due a gestione esternalizzata e ulteriori 50 nei nidi convenzionati ha spiegato Battaglia -. Inoltre, l'attività è stata pianificata in continuità educativa: a settembre, i bambini avranno gli stessi operatori di riferimento. Per programmare il servizio abbiamo contattato telefonicamente le famiglie degli iscritti fino a febbraio, in modo da avere un quadro delle esigenze e delle richieste. Quindi non tutti i nidi saranno attivati perché non tutti i nuclei familiari erano interessati». Come detto, il servizio durerà fino a fine agosto, accompagnando quindi i bimbi alla ripresa dell'anno scolastico. Tra l'altro, lo stesso assessore, rispondendo lunedì in consiglio comunale ad una interrogazione del consigliere Federico Pirone (Innovare) ha comunicato i numeri ufficiali delle attività per i più piccoli messe in campo dal Comune di Udine: «I posti disponibili nei centri estivi quest'anno sono circa 830, di cui 165 per la fascia da 3 a 6 anni; 539 per quella dai 6 agli 11 e 126 per quelli tra gli 11 e i 14, con il Summer Camp ai Giardini del Torso. Gli uffici hanno organizzato tutto in meno di un mese per dare una risposta soddisfacente alle famiglie. A causa del lockdown, il Comune ha risparmiato 200mila euro sui doposcuola, che serviranno a coprire il servizio da settembre a dicembre, e 370mila euro sui nidi, che serviranno per le attività di agosto e per rinegoziare le convenzioni».

