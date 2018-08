Dal 2011 ad oggi persi a Udine 173 punti vendita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(cdm) La crisi del centro storico si legge in controluce anche nei dati dell'andamento degli ultimi anni delle imprese commerciali in città. Secondo lo spaccato fornito dall'elaborazione dell'Ufficio statistica della Camera di commercio di Udine su dati Infocamere, nel settore del commercio al dettaglio, fra il 2011 e il 30 giugno di quest'anno le localizzazioni attive sono calate di 39 unità, passando da 1.536 a 1.497. Solo nel giro degli ultimi due anni, dal 2016 ad oggi, se ne sono perse per strada 18. In particolare, fra il 2011 e la...