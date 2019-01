Dai 34 neonati di Palmanova aiuti per i piccoli del mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEONATIPALMANOVA Per i neogenitori di Palmanova, a gennaio è previsto il tradizionale evento di consegna delle Pigotte dell'Unicef. Il Comune, come ogni anno, regala ai nuovi nati del proprio territorio una bambola del progetto internazionale Un bambino nato, un bambino salvato.Nel 2018, i bambini nati da residenti nel comune di Palmanova sono stati 34, di cui 15 femmine e 19 maschi.Palmanova è stata una delle prime realtà a farlo in provincia di Udine e la prima ad averlo strutturato in un momento di consegna alle famiglie.«La Pigotta...