Dagli industriali del Friuli Venezia Giulia è stato anche rilanciato l'appello al governo su un problema che in questi giorni sta mettendo in seria difficoltà le imprese: quello del rallentamento nelle forniture di materie prime e componenti. «Ci sono stabilimenti - ha detto il presidente della territoriale Alto Adriatico Michelangelo Agrusti rivolgendosi al ministro Gelmini - costretti a fermare le linee produttive perchè non arriva l'acciaio o non arrivano le componenti elettroniche. Un problema grosso che prima o poi dovrà essere affrontato a livello nazionale». Il presidente di Confindustria Fvg Giuseppe Bono ha sottolineato: «È necessario attivare un reale processo di sburocratizzazione perché rischiamo di perdere alcune filiere: il Paese si deve mobilitare non solo per la salute, ma per il futuro e per dare lavoro a milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano. I problemi da affrontare subito sono diversi, non ultimo quello di far fronte alla grave crisi che ci aspettare nel post-Covid».

l Confindustria Udine e Sace organizzano per domani, dalle 9.30, un webinar gratuito di approfondimento sul nuovo ruolo di Sace post pandemia da Covid 19. Interverranno Simonetta Acri, che parlerà del nuovo ruolo di Sace, Alessandro Terzulli, che illustrerà la nuova mappa dei rischi Sace, Alberto Turchetto, che spiegherà quali sono gli strumenti di acceso al credito con principale focus sul Green New Deal e Federica Mazzolini, che si occuperà del tema degli investimenti esteri. Le conclusioni saranno affidate a Mario Bruni.

«Oltre al tradizionale sostegno ai progetti di internazionalizzazione svolto da Sace afferma la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli assume particolare rilievo il nuovo ruolo affidatole nel Decreto liquidità per il rilascio di garanzie di Stato a condizioni agevolate sui finanziamenti erogati degli istituti di credito per fronteggiare l'emergenza Covid 19». Iscrizioni e informazioni sul sito internet di Confindustria Udine.

