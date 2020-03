IL CASO

UDINE «Io ho comprato i materiali. Le mie operaie hanno lavorato gratis e hanno cucito le mascherine fuori dall'orario di lavoro. Non sono costi incredibili. Se ogni piccolo tappezziere come me, che ho 15 dipendenti, ne facesse duemila, se ognuno facesse un pochettino, saremmo tutti a posto».

La pensa così Maurizio Marcuzzi, tarcentino che guida la Prelinea di Treppo Grande. Lui, il suo «pochettino», l'ha fatto, e forse anche di più. «Le regalo a tutti, anche per strada. Ne abbiamo già donate 500 alla casa di riposo di Mortegliano (dove si sono concentrati diversi casi, anche mortali, di coronavirus ndr), che abbiamo appena consegnato. Altre mille, le ho portate a Tarcento, al Distretto e all'Opera Pia Coianiz, 300 alla Casa di riposo di Cividale. La prossima settimana dovremmo consegnarne altre alla Prefettura, stiamo aspettando l'autorizzazione dell'Istituto superiore di sanità. Abbiamo presentato tutta la documentazione», racconta Marcuzzi. «Il tutto ovviamente è gratuito. Mi sentirei uno sciacallo a venderle, in questo momento. Adesso vorremmo produrre altre 10.800 mascherine del tipo chirurgico da regalare». Ma, aggiunge, «il problema vero ora è trovare i materiali. Si fa fatica, perché tutti i Paesi europei li cercano. Mi sono attivato direttamente con un'azienda produttrice in Polonia. Vedremo in futuro se sarà possibile usare del cotone e farle lavabili, ma in quel caso dovremo ricominciare la trafila burocratica». Per aiutare chi volesse seguire il suo esempio, «fotografo tutti i passaggi della produzione». Intanto la tappezzeria continua a fare il suo («Siamo pieni di lavoro e continuiamo a produrre»).

Anche Valentina Feruglio della Aerokomp di Povoletto, che opera nel settore aeronautico lavorando il carbonio e la resina con un piccolo reparto di veleria, si è messa in moto. «Mi sono messa in contatto con una ditta di Premariacco per vedere se posso aiutare a cucire le mascherine. Lo faremmo gratis, certo. Non ho bisogno di pubblicità. Mi interessa solo dare una mano in questo momento. Lunedì inizieremo a cucire i campioni che ci hanno portato». Con un riserbo che è cifra distintiva di molti friulani, ammette che il suo «pochettino», per citare Marcuzzi, l'ha fatto anche lei. «Mi sono messa in contatto con l'ospedale e la Terapia intensiva e gli ho fatto avere cibo e pizze. Sto anche aiutando una mia amica di Bergamo, che si trova in una situazione ben peggiore. Le ho mandato le mascherine che avevo in azienda per i volontari del suo paese». In tanti si sono messi in moto e altri stanno aderendo all'appello di chi aveva chiesto alle aziende locali di aiutare a confezionare questi dispositivi protettivi.

Ci sta pensando anche Nicola Ionico, uno dei soci della Tendenza di Morsano di Strada. «Ho dato la mia disponibilità al bando della Regione e sto aspettando che mi contattino. Se non avrò risposte, contatterò un'azienda di Premariacco che ha già un tessuto idoneo. Ho parlato con il mio personale, potrei prevedere in questo momento quattro dipendenti da dedicare a questa attività. Se le regaleremo? Questo sarà un aspetto che valuteremo assieme ai nostri partner in modo da trovare la soluzione migliore per tutti». Con il coronavirus il lavoro ha rallentato, «nessuno ha annullato gli ordini, ma I clienti in questo momento non vogliono che portiamo merce nella loro abitazione. Anche con i fornitori si fa più fatica ad avere la materia prima».

A Premariacco Davide Colussi (che è anche socio titolare della Juliagraf) si è dato da fare con la start up Creative Salad fondata con il fratello Daniel. Prima del coronavirus facevano t-shirt con stampa digitale on demand. Ora sfornano mascherine personalizzate che vendono on line. «All'inizio di questo maxi problema sanitario, quando non sembrava così grave, ci siamo detti: visto che le mascherine diventeranno di uso comune, sdoganiamo quelle classiche e facciamole particolari, per rendere le situazioni meno complicate, in un periodo difficile. Non mi sarei mai aspettato questo boom: la richiesta è titanica. Stiamo potenziando la produzione».

Oltre a venderle, però, «ne stiamo anche donando a diverse associazioni. Lo facciamo anche noi, ma in silenzio. Abbiamo un accordo di fornitura di mascherine gratis, per esempio, con la Croce rossa di Udine».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA