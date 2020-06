IL PASSO AVANTI

TRIESTE Da questa mattina riaprirà il confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, anticipando così di 48 ore quanto era già stato stabilito a livello nazionale. La notizia è stata data ieri sul tardo pomeriggio da Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine di un confronto con il primo ministro sloveno Janez Jansa. «Ringrazio il Capo del governo sloveno - ha dichiarato con soddisfazione Fedriga - per aver anticipato i tempi della riapertura dei confini al Friuli Venezia Giulia. Questo importante risultato è il frutto del costante colloquio portato da sempre avanti tra la nostra regione e la Repubblica di Slovenia». Un passo che anticipa quello dell'Austria, ma che segna un importante evoluzione della situazione in cui la regione si trovava da marzo, ma non è l'unico. Ieri l'Istituto superiore di Sanità ha diffuso il nuovo report sulla situazione dell'epidemia nelle regioni. In Fvg non sono segnalate criticità e l'Rt (valore che misura la velocità di diffusione del virus) è calato dallo 0,76 di venerdì scorso allo 0,67 di ieri. In calo anche l'incidenza dei casi su 100mila abitanti: da 2,55 a 0,91.

NUOVA ORDINANZA

È stata firmata ieri da Fedriga e sarà in vigore dalla mezzanotte del 15 giugno e fino al 30 giugno. Non sostituisce la precedente (e infatti resta l'obbligo di mascherina negli spazi al chiuso), ma ne integrera il testo, aggiungendo nuove aperture di attività economiche in Friuli Venezia Giulia, come fiere, congressi, spettacoli e discoteche. L'ordinanza consente inoltre, per motivate esigenze connesse al percorso di studio, il rientro e la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio.

LOCALI NOTTURNI

La Regione ha deciso di riavviare il settore non dal 14 luglio, cioè secondo la lettera del nuovo decreto nazionale, ma già dalla prossima settimana. La data-chiave, però, non sarà quella del 15 giugno, come inizialmente preventivato, ma quella di venerdì 19. Un piccolo slittamento, quindi, ci sarà. Non inciderà molto sul lavoro dei gestori dei locali, dal momento che l'attività si concentra soprattutto nel fine settimana. E la Regione, approfittando di questo dettaglio, ha scelto di prendersi qualche giorno in più.

LE PROTESTE

Nel frattempo i titolari delle discoteche sono in rivolta. Le principali regole per riaprire (ballo solo all'aperto e distanza di due metri tra le persone in pista) sembrano essere in grado di pregiudicare non solo gli affari, ma la sopravvivenza stessa dei locali. «Riapriamo - aveva detto il titolare del Mr. Charlie di Lignano, Adriano Cerato - ma richiuderemo dopo due settimane. Pagheremo l'impossibilità di osservare delle regole folli».

SALE GIOCHI

Via libera già dal 15 giugno, invece, per sale giochi, slot e scommesse. Ecco le regole principali contenute nelle linee guida aggiornate: giochi, slot e postazioni dovranno essere sistemate in modo da garantire la distanza di un metro tra i clienti. I gestori dovranno calcolare il numero massimo di utenti all'interno dei locali, privilegiando quando possibile gli spazi aperti. I giochi e le slot dovranno essere sanificati dopo ogni utilizzo.

SPORT AMATORIALE

Sullo sblocco dello sport amatoriale di gruppo, invece, la Regione non è andata allo strappo con il governo. L'amministrazione Fedriga ha scelto di seguire la linea del ministro della Salute, Roberto Speranza, e di posticipare la valutazione al 25 giugno. Quindi niente calcetto o beach volley.

LE LINEE GUIDA

Non è invece al momento in programma una revisione delle capienze massime stabilite per gli spettacoli al chiuso (200 persone) e per quelli all'aperto (mille presenze). La giunta Fedriga valuterà solo nelle prossime settimane, di concerto con le altre Regioni, eventuali ulteriori modifiche alle linee guida.

CENTRI RICREATIVI

Qui invece un allentamento delle misure ci sarà. Per riaprire i centri estivi per minori, infatti, non serve più attendere l'autorizzazione dal Comune o dall'Azienda sanitaria, ma sarà sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività. I soggetti già in possesso delle autorizzazioni previste dalle linee guida del 3 giugno o che hanno già presentato la domanda di autorizzazione possono procedere dal 15 giugno senza rifare l'iter. Via libera anche ai pernottamenti.

Marco Agrusti

