Da Martines il decalogo delle retromarce della Giunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE Per festeggiare il primo anno di insediamento, la giunta Fontanini ha illustrato in conferenza stampa quanto realizzato; l'opposizione, invece, ricorda l'anniversario in modo diverso, elencando quelle che ritiene essere le marce indietro fatte dal sindaco in questi 12 mesi: a stilare la lista è stato il consigliere comunale del Pd, Enzo Martines, secondo il quale questi ripensamenti sono la dimostrazione che all'amministrazione manca una visione generale dello sviluppo della città.IL DECALOGOLo intitola così l'esponente dem...