Un cittadino kosovaro di 28 anni è stato arrestato domenica sera dalla Polizia di Udine dopo aver inveito contro i passanti, rotto a calci una piastrella del muro della Questura e aver dato in escandescenze contro i poliziotti. È accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Una Volante ha notato l'uomo colpire a calci con veemenza il muro esterno degli uffici di viale Venezia dove ha infranto senza alcuna motivazione una grande piastrella, ed è intervenuta per identificarlo e chiedergli spiegazioni. L'uomo ha quindi cominciato a inveire offendendo i poliziotti, sbracciandosi e cercando lo scontro fisico. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo procurandosi escoriazioni alle braccia. Il ventottenne aveva già infierito contro alcuni passanti incrociati in via Poscolle. L'arresto è stato convalidato ieri. L'uomo è stato munito di decreto di espulsione a seguito del rifiuto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Domenica le forze dell'ordine hanno presidiato il territorio regionale per verificare che chi si trovava fuori casa avesse una valida ragione. A fronte di 1.914 controlli, come ha comunicato la Prefettura di Trieste, sono state 153 le sanzioni. 19, invece, le denunce per altri reati. Nei negozi 387 controlli: non si sono rilevate irregolarità. Nella Bassa friulana 260 le persone controllate nell'ultima settimana dalla Polizia Locale. Due sono state le sanzioni elevate. Segnalati alla Procura dei casi di trattamento illecito dei rifiuti.

