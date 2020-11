I NUMERI

TRIESTE L'effetto Covid è clamoroso: le cifre relative all'andamento delle prestazioni erogate per prime visite e diagnostica per immagini parlano da sole. Infatti nel primo semestre di quest'anno, rispetto al primo semestre del 2019, le prime visite hanno subito una contrazione pari al 30% negli accessi alle strutture del Servizio sanitario regionale e al 49% in regime di libera professione. Quanto alla diagnostica per immagini, la diminuzione segnala -25% e addirittura -52% rispettivamente per prestazioni erogate dal Servizio sanitario pubblico regionale e in regime di libera professione. Ma veniamo alle prestazioni da garantire con classe di priorità B o C: i cali di maggiore consistenza riguardano le prime visite ortopediche in termini assoluti -376), fisiatriche (-339), otorinolaringoiatriche (306), cardiologiche (297) e oculistiche (229). Per converso, il dato meno pesante riguarda l'ecografia bilaterale alla mammella: soltanto 153 prestazioni in meno. La valutazione formalizzata dalla Regione Fvg è che in parte il fenomeno possa essere spiegato con le limitazioni di afflusso alle strutture, ossia minore concentrazione di pazienti e più tempo dedicato alla sanificazione dei locali e degli strumenti. Peraltro il calo si deve anche alla necessità di svuotare le agende di prenotazione con le prestazioni sospese durante il lockdown e poi riprenotate. Infatti, la Sanità regionale annota nel Piano sulle liste d'attesa che l'operazione di recupero delle visite arretrate, tuttora in corso, diminuisce la disponibilità di inserimento in lista di nuove prescrizioni e il dato rappresentato ne evidenzia uno degli effetti.

M.B.

