IL PERSONAGGIO

UDINE È un salto lungo quindici anni quello che vede protagonista Riccardo Cecolin, udinese, classe 1988. Da ragazzo aveva una non comune predisposizione per l'atletica leggera, soprattutto nel salto in alto. Tanto che alla ottava edizione degli Eyof (Giornate olimpiche della gioventù europea, competizione continentale riservata agli under 18) - ospitata nel luglio 2005 a Lignano Sabbiadoro - ha messo alle spalle avversari più grandi superando l'asticella a 2.14 e vincendo la medaglia d'oro. E Mario Gasparetto, saggio tecnico di questa disciplina, gli prevedeva un luminoso avvenire sull'esempio di grandi saltatori friulani come Enzo Del Forno, Bruno Bruni, Massimo Di Giorgio, Luca Toso, Alessandro Talotti: in tempi differenti primatisti e campioni italiani, azzurri, protagonisti sulle maggiori ribalte internazionali. E infatti Cecolin, a ventun anni, è riuscito a fissare la misura di 2.25 e con un decennio almeno davanti per crescere ancora i pronostici che lo riguardavano non erano azzardati. Ma lui aveva in mente altre pedane. Lasciata l'atletica, si è laureato in ingegneria informatica e ha vinto una borsa di studio, quindi si è spostato a Stoccarda completando il percorso universitario con una laurea magistrale nel 2014. Subito lo ha assunto Google, proprio l'azienda statunitense che offre servizi online: il suo motore di ricerca per Internet risulta il sito più visitato al mondo. Rapida e interessante la carriera compiuta dato che adesso ha il ruolo di tecnical leader: capeggia una squadra di trenta specialisti responsabile di un sistema che gestisce server in ogni parte del globo rendendo disponibili servizi come Search, Gmail, YouTube senza interruzione alcuna (24 ore al giorno, sette giorni la settimana). Non bastasse, per Cecolin c'è l'ulteriore incombenza di replicare a incidenti su larga scala se necessario coordinando attraverso videoconferenza - differenti team sparsi sull'intero territorio mondiale in maniera di mitigare situazioni di emergenza. Il lavoro lo porta a compiere continui viaggi in particolare fra California (dove Google ha la propria sede principale), New York, Londra, Varsavia, Dublino. A Udine questo friulano che si è fatto onore - dallo sport alla vita professionale - torna appena può assieme alla moglie Laura Balestra: si conoscono dai tempi del liceo e abitano a Zurigo. Oltre a rivedere i familiari, lo spazio per una puntatina a Lignano lo trova sempre. Del resto, a quella località, lo lega un ricordo incancellabile di quindici anni fa.

Paolo Cautero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA