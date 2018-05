Curatore fallimentare senza soldi La sicurezza è in carico al sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FALLIMENTOPORDENONE L'ex cotonificio Amman, in viale Martelli, da tempo in stato di abbandono, è diventato negli ultimi anni una sito problematico, sia per la situazione di degrado e di incuria in cui versa che per le frequentazioni. CHI ENTRAIl problema delle continue presenze di persone nell'area è annoso, anche se con il tempo è cambiata la tipologia di frequentatori: dai curiosi ai ragazzini impegnati in prove di coraggio, fino agli stranieri. Ora, a ritrovarsi in quegli spazi sono praticamente solo questi ultimi, che lo utilizzano...