UDINE Se la possibilità di riaprire (pur molto condizionata, fra soglie di occupazione e nuovi protocolli) cinema e teatri in zona gialla nella data simbolo del 27 marzo viene accolta da chi di cultura campa anche in Friuli come una lieta novella, il come e anche il quando non sembrano così scontati.

«È molto importante che ci sia la possibilità di una riapertura dei teatri - dice Gianni Nistri, presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine -, seppur condizionata da diversi paletti, ma il Friuli deve restare zona gialla. L'autorizzazione ad aprire non è la soluzione: diciamo che ci consente, affrontando altri problemi, di uscire dallo stallo mortale in cui ci troviamo». Ma, se, dopo tutti i passaggi del caso (la valutazione definitiva è stata posticipata al 12 marzo e sarà legata all'andamento della pandemia), la data cruciale sarà davvero il 27 marzo, sembra improbabile che il Giovanni da Udine riapra le porte proprio in occasione della giornata mondiale del teatro indicata come spartiacque dal ministro Dario Franceschini. «Non credo che riapriremo il 27 - dice Nistri - per motivi di carattere tecnico. Se ci sarà il via libera infatti avremo comunque bisogno di almeno un mese per vendere i biglietti. Credo che sarà inevitabile per noi, in quel caso, riaprire ad aprile». La programmazione dovrà essere fatta «con anticipo. Abbiamo un programma già pronto su carta che cercheremo di concretizzare, ma ci servono almeno 20-30 giorni per far partire la macchina. Abbiamo già una proposta artistica pronta di musica e prosa: tenevamo sotto tiro una serie di compagnie ed orchestre». Quanto ai limiti di occupazione, «nella bozza si parla del 25%, il che per il Giovanni da Udine, che ha 1.200 posti, significherebbe occuparne al massimo 300. Noi speravamo di restare almeno al 30% che avevamo prima dell'ultima chiusura». Non sfugge a nessuno che per un teatro delle dimensioni di quello udinese «trecento posti sono molto pochi. In una struttura come la nostra - dice Nistri - ci sono dei costi da coprire. In un periodo come questo, non si possono fare rincari sui biglietti. Anzi, vista la situazione, faremo anche delle agevolazioni. Il teatro di per sé costa e bisogna pagare i cachet alle compagnie. Temo che con questi numeri si potrà forse pareggiare i conti, se andrà bene. Ma ho paura che saremo sotto costo. Comunque, è già un sollievo così, rispetto al nulla assoluto di prima». Nistri ricorda, inoltre, che il Teatrone si è già attrezzato da tempo per rispettare alcuni requisiti previsti. «Da un anno siamo dotati di termoscanner e vendiamo i biglietti nominativi on line».

Ha accolto con favore l'annuncio della possibile riapertura anche Fabrizia Maggi, condirettrice artistica del Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia: «Aspettiamo che ci sia il provvedimento. Se potremo riaprire, continueremo con la sperimentazione già avviata l'estate scorsa fino ad ottobre, con dispositivi in sicurezza, per pochi spettatori alla volta». Con la stagione Blossoms/Fioriture il Css aveva infatti testato con successo dispositivi scenici innovativi, come l'installazione sonora e abitabile in forma di labirinto allestita all'ex chiesa di San Francesco per due soli spettatori alla volta (con la firma di Mario Martone), oppure gli eventi all'aperto come le prove di Vanja in città (un progetto della regista Rita Maffei ispirato al film di Louis Malle, Vanya sulla 42. strada) nelle piazze, nei parchi o nei parcheggi di Udine. Un altro modello «che riprenderemo sicuramente» è poi quello dello spettacolo Danze per Laura Pante, in format da 20, 40, o al massimo 50 spettatori alla volta al San Giorgio, allestito con il coreografo Jérôme Bel che già prima della pandemia, per una scelta di sostenibilità ambientale, lavorava a distanza per non prendere l'aereo. Insomma, conclude Maggi, «siamo consapevoli che riusciremo a riaprire in sicurezza, sia per gli operatori sia per gli spettatori».

«Se c'è la possibilità, la nostra intenzione è quella di riaprire» fa sapere anche Thomas Bertacche dal Cec. Nonostante tutti i paletti imposti sulla capienza che, per esempio, nel caso del Visionario, «in una saletta da 22 posti ci darebbero la possibilità di vendere 5 biglietti». Un altro problema, piuttosto, per le sale cinematografiche (soprattutto i multiplex), potrebbe essere legato alla disponibilità di film di mercato da proiettare, visto che «se potranno aprire solo i cinema delle zone gialle è possibile che le case di distribuzione non distribuiscano tanti film». Ma il Cec, in questo senso, ha le mani più libere. «Prima si comincia, prima si torna alla normalità. Bisognerà capire come fare e con quali orari. Ma se c'è la possibilità, comunque, intendiamo aprire».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

