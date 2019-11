Cucina in fiamme, soccorso a Lignano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLIGNANO SABBIADORO Salvataggio nella notte a Lignano in via Pozzuolo: un trentenne è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 dopo che nell'appartamento in cui stava dormendo si sono sprigionate le fiamme.A dare l'allarme è stata una vicina, che abita al piano superiore a quello dell'appartamento in cui si è sviluppato l'incendio. La signora, infatti, ha avvertito l'odore di fumo che arrivava dal piano inferiore e ha subito lanciato l'sos. Erano circa le 4.40 quando i vigili volontari della località balneare...