UDINE Scappa dopo aver ignorato il posto di blocco, provoca un incidente tra altre due vetture e infine si dà alla macchia tra i campi. Protagonista un passeur alla guida di un monovolume che trasportava clandestini. L'episodio è avvenuto ieri mattina lungo la statale 56 tra Cormons e San Giovanni al Natisone. Coinvolta suo malgrado una donna a bordo di una Mercedes che, vedendosi arrivare ad alta velocità il veicolo, ha cercato di schivarlo finendo per scontrarsi a sua volta contro un furgone condotto da un operaio di Manzano che si stava recando al lavoro. La donna e il conducente del furgone sono rimasti feriti in maniera lieve e la strada è rimasta chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e per i rilievi. Il monovolume con i sette stranieri è stato abbandonato nelle campagne e i suoi occupanti sono fuggiti tra le vigne. A Udine i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno rintracciato uno straniero che si stava spostando a piedi in via Chisimaio: maggiorenne, afgano privo di documenti, è stato portato all'ex caserma Cavarzerani per il triage sanitario e la quarantena. Sempre a Udine un 25enne pakistano è stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina e denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Un quindicenne del Friuli Collinare è stato denunciato a piede libero alla Procura dei Minori di Trieste per un tentativo di furto messo a segno domenica sera nel negozio Mega Intersport del Città Fiera di Martignacco: aveva cercato d'impossessarsi di una felpa del valore di 80 euro; chiamati dal responsabile della sicurezza del negozio tramite il 112, i carabinieri di Martignacco lo hanno trovato in possesso di un coltello con una lama lunga 18 centimetri, posto sotto sequestro. La merce è stata recuperata e il ragazzo è stato affidato ai genitori. Sanzione amministrativa infine per la violazione del decreto ministeriale del 24 ottobre per un venticinquenne che, domenica 1 novembre, aveva organizzato una gara amatoriale di motociclismo alla quale risultavano iscritte una trentina di persone a Nogaredo di Corno,a Coseano; sono intervenuti i carabinieri di Fagagna insieme ai colleghi di Majano.

