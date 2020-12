CRONACA NERA

UDINE Non si fermano i furti in Friuli, con i malviventi che continuano a imperversare a cavallo della linea delle risorgive. Ieri è stato denunciato un maxi bottino da 80 mila euro in un'abitazione di Bagnaria Arsa, in località Michieli. Il colpo sarebbe avvenuto lunedì mattina, tra le 8 e le 13, secondo quanto riportato dai proprietari della casa visitata dai banditi. Sono stati rubati gioielli, denaro contante, attrezzi da lavoro, un computer, un tablet, alcuni orologi e merce di vario genere, in particolare profumi, creme, valigette per il trucco e prodotti per i capelli. I ladri sono entrati in casa dopo aver forzato, probabilmente con un piede di porco, una porta finestra in soggiorno. Una volta all'interno hanno rovistato nelle varie stanze e, dopo aver messo a segno il colpo, sono fuggiti. Sul posto i carabinieri di Torviscosa assieme ai colleghi della Compagnia di Palmanova. A San Daniele del Friuli invece la scorsa notte i malviventi si sono intrufolati in un pubblico esercizio che offre in vendita anche il pregiato Prosciutto Dop San Daniele. Sono state rubate sei cosce, per un valore di circa 1800 euro. Sottratto anche un mezzo utilizzato dal negozio per lavoro. Momenti di grande paura anche a Nimis dove una donna, sempre nel pomeriggio di mercoledì, rientrata a casa dopo la spesa, si è trovata a tu per tu con un bandito che le stava svaligiando l'abitazione. Si trattava di un uomo con il volto coperto da un passamontagna. Per guadagnarsi la fuga, il ladro ha spintonato la donna che è rovinata a terra. Terrorizzata, ha chiamato subito i vicini di casa che hanno dato l'allarme e le hanno prestato i primi soccorsi. I Carabinieri della Compagnia di Cividale, dopo un primo sopralluogo, hanno avviato le indagini per identificare il malvivente. Dalla casa sono spariti oro e soldi per circa 5.000 euro.

TRAFFICANTE ALL'EX CASERMA

Un afghanodi 33 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità austriache per traffico di stupefacenti, è stato arrestato mercoledì dalla Squadra Mobile della Questura di Udine. Era ricercato dall'1 settembre perché avrebbe fatto parte di un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, attiva in Stiria, in particolare a Graz. L'arrestato con altri due connazionali, sarebbe stato attivo nello spaccio di cocaina e marijuana, provenienti dalla Repubblica Ceca. Il latitante era nell'ex Caserma Cavarzerani, ospite del centro d'accoglienza come richiedente asilo. L'individuazione è avvenuta attraverso la comparazione delle impronte digitali assunte in Austria, con quelle acquisite in Italia.

LOCALE CHIUSO

Chiuso infine per cinque giorni un locale di Farla di Maiano: i Carabinieri, dopo le 18, hanno scoperto che venivano ancora servite bevande alcoliche ad alcuni clienti. Il titolare già in aprile era stato denunciato alla Procura poiché aveva somministrato alcolici a un cliente fino a farlo ubriacare: uscito dal bar, l'uomo aveva poi creato una situazione di disturbo tale da creare una lite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA