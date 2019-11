Croce rossa, la Cgil insorge contro i tagli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINELa Cgil lancia l'allarme per il drastico taglio di stipendi ai lavoratori della Croce Rossa di Udine, un centinaio in tutta la provincia, ma i conti non tornano. Il caso, o presunto tale, è stato segnalato dal segretario provinciale della Funzione pubblica Cgil, Andrea Traunero, che denuncia tagli salariali del 30% come effetto del contratto siglato nel luglio scorso, ma non sottoscritto dalla Cgil: «Siamo alla fase due di un ribasso salariale iniziato nel 2014 - spiega l'esponente sindacale - con la sostanziale privatizzazione del...