Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCONTROUDINE (cdm) Parla di «incontro positivo e costruttivo come dovrebbero essere tutti gli incontri sindacali» Denis Caporale (nella foto), direttore generale di AsuFc, dopo il confronto in cui sul tavolo sono stati messi anche i dati delle sospensioni.Un numero ancora parziale, visto che alcuni casi sono ancora sub iudice e senza dimenticare che il personale vaccinato arriverebbe ad una quota di circa il 92,1 per cento, il che...