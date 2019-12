Crisi aziendali, sicurezza e ospedali L'opposizione: «Troppa propaganda»

I NODI

TRIESTE Crisi aziendali, fuga dei cervelli, basso indice di natalità e invecchiamento della popolazione. Sono le criticità, elencate dal governatore Massimiliano Fedriga in occasione del bilancio di fine anno, con cui la Regione deve fare i conti. Fiore all'occhiello del primo anno di governo targato centrodestra resta comunque la sicurezza con risorse confermate per aumentarla: «Sia per il 2019 che il 2020 abbiamo stanziato, infatti, 6,5 milioni di euro a disposizione dei privati interessati a installare impianti di videosorveglianza» ha ricordato Fedriga parlando di «provvedimenti legislativi mirati con cui siamo impegnati nel risolvere anche la problematica riguardante quei Comuni che non avevano fatto domanda in tempo per ottenere i contributi relativi a questi dispositivi di sicurezza». Ammontano poi a 350mila euro i contributi che abbiamo previsto per i rimpatri volontari, mentre 150mila euro sono destinati al bando anti-radicalizzazione per progetti che mirano a prevenire comportamenti sociali non accettabili. Infine, per aumentare la sicurezza del territorio, tutti i centri con più di 20mila abitanti, e non solo le città capoluogo, potranno avvalersi di steward urbani. «Un fondo che ha precisato il governatore - nel 2020 sarà portato a 700mila euro».

«Ancora una volta Fedriga mette in scena lo spettacolo della propaganda, senza alcun risultato concreto per la crescita e il lavoro nella nostra Regione. La Lega al governo del Fvg non vede o non vuol vedere una crisi che diventa sempre più pesante per lavoratori e famiglie. Davanti alle fabbriche che chiudono Fedriga continua a riempirsi la bocca con telecamere, identità e tradizioni». Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli commenta il bilancio di fine anno del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. «Non una parola per i bisogni veri dei cittadini di questa Regione a partire dal lavoro - indica Shaurli - un cumulo di numeri riversati a casaccio da un presidente ubriaco di ideologia leghista ma senza idee. Non un pensiero per i diecimila che rischiano il posto, per gli artigiani in difficoltà o le liste d'attesa per i servizi sanitari, non una sillaba sul futuro. Nella narrazione meravigliosa di Massimiliano Fedriga non c'è spazio per criticità e problemi da affrontare». Per il segretario dem «si sono visti silenzi pietosi sulle inesistenti politiche industriali, mezze bugie sulle nomine imbarazzanti in sanità, smentite di comodo sulle tensioni interne alla maggioranza: Fedriga non governa il Friuli Venezia Giulia e prova a galleggiare sul consenso di Salvini». A fargli eco è Mariagrazia Santoro (Pd): «I piccoli ospedali saranno depotenziati e quindi condannati a diventare solo delle cliniche. L'ospedale di Palmanova? Rimarrà con un pugno di mosche. Se si lavora solo sul programmato degli ospedali hub conclude la consigliera regionale e non sull'urgenza, allora non si avranno tutti i supporti previsti 24 ore su 24. Altro che mission agli ospedali spoke, qui si decreta la loro dipartita come presidi ospedalieri».

