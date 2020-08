I Musei cittadini resteranno aperti più a lungo. Nella seduta di ieri, infatti, la giunta ha deciso di estendere gli attuali orari, un provvedimento preso per andare incontro alla domanda crescente dei visitatori. «Siamo ripartiti con numeri bassi: giugno è stato un mese difficile ha spiegato l'assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot -; invece, a luglio e soprattutto ad agosto c'è stata una ripresa delle visite e ora cerchiamo di spingere sull'acceleratore perché c'è abbastanza interesse anche da parte del turismo di giornata. A fronte del progressivo aumento delle visite, abbiamo quindi deciso di fare uno sforzo ulteriore, cercando di tenere aperte tutti i pomeriggi, a partire dalle 14, le sedi maggiormente frequentate dai cittadini e dai turisti che, anche in questo 2020, stanno continuando a scegliere la nostra città come meta di arte e cultura. A breve verranno inoltre organizzate delle visite guidate con servizio didattico, allo scopo di avvicinare ancora di più al nostro patrimonio le nuove generazioni». Nello specifico, a partire dal primo settembre, e fino alla fine dell'anno, Casa Cavazzini sarà accessibile dal martedì alla domenica tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18 (due giorni in più, ma con riduzione di orario). Il Museo Etnografico del Friuli sarà visitabile, sempre dalle 14 alle 18, il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Infine, per quanto riguarda le collezioni del Castello, gli orari prevedono l'apertura al pubblico il giovedì dalle 14 alle 18 e il venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18. Resta necessario effettuare la prenotazione telefonica allo 0432 1272591 o al sito https://www.midaticket.it/eventi/civici-musei-di-udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA