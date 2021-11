Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In regione ieri 534 nuovi casi. Su 5.025 tamponi molecolari sono stati rilevati 478 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,51%. Sono inoltre 14.214 i test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 56 casi (0,39%). Sette i decessi: quattro donne di Trieste, rispettivamente di 98 anni (deceduta all'ospedale di Trieste), 87 anni (deceduta in residenza protetta per anziani), 87 anni (deceduta all'ospedale di Gorizia) e di...